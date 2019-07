Rioseco abre su antiguo molino como centro de interpretación

Rioseco de Soria abre este fin de semana su molino como centro de interpretación no solo de la molienda sino también de la villa romana de Los Quintanares que se podrá visitar, a través de unas gafas de realidad virtual, desde el propio centro de interpretación. Atrás queda más de un año de trabajo “y mucha gente implicada en ello”, como explica el ex alcalde y ahora concejal del Ayuntamiento, Juan José Sevillano.

El objetivo principal del Consistorio era evitar que el edificio se derrumbara, porque estaba empezando a colapsarse. “Pensamos que era positivo recuperarlo y darle una utilidad, porque el interior mantenía prácticamente intacta toda la maquinaria”, explica Sevillano, ante una primera planta de este museo que ahora acoge no solo la sala de máquinas, sino también la recepción desde donde se ven los paneles que explican todos los útiles de la molienda, y una pequeña sala para el trabajo de artesanos. Se ha creado un pequeño taller de artesanía con la idea de que, cuando no haya guías que puedan abrirlo, serán los artesanos que viven en el pueblo los que podrán contar con un escaparate para mostrar el molino y sus productos de artesanía a los visitantes. “Queremos crear un pequeño centro de artesanía”, reconoció Sevillano.

Desde ahí se accede a una planta superior, que tradicionalmente fue almacén y vivienda de la familia del molinero, en la que se ahora puede contemplar la historia de Rioseco a través de la villa romana de Los Quintanares, desde la agricultura, el motivo del asentamiento y una pequeña muestra de elementos de la molienda y de la historia de Rioseco, que han ido cediendo los vecinos de la localidad. Se trata, también, de un espacio diáfano donde se podrán dar conferencias y llevar a cabo proyecciones para mejorar la difusión de la villa romana y del turismo de Rioseco de Soria.

“Hemos conseguido entre las dos cosas y la ubicación tener unos contenidos muy interesantes”, explica el concejal de Rioseco que avanza que el colofón, además de los paneles retroiluminados que añaden contenido a la musealización, es “una reproducción en realidad virtual”, una proyección que se puede observar a través de unas gafas que permiten ver la villa romana in situ.

La villa romana Los Quintanares está ubicada frente al molino, pero no se puede visitar, porque está oculta, con esta proyección se logra entender aún mejor el museo, porque no solo se ofrece la imagen, sino que se puede sentir cómo eran los patios interiores, el volumen de las habitaciones, el artesonado y no solo los cimientos, se trata de un viaje “como si estuvieras dándote un paseo por dentro de la casa”, explica Sevillano.

Además, desde el pasado miércoles cuentan con una guía turística de Diputación que explicará a los visitantes este museo que abre definitivamente sus puertas este fin de semana, coincidiendo con las fiestas de la localidad y que ha sido “el colofón a un gran esfuerzo”, reconoció Sevillano.

Ahora, durante el verano, el museo permanecerá abierto de miércoles a domingo en horario de mañana y tarde y a partir del 15 de septiembre se podrá visitar los fines de semana en horario normal y entre semana en función de la demanda de grupos.