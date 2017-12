Roban joyas y dinero en tres casas de Los Rábanos

El medio rural ha vuelto a ser objeto de los amigos de lo ajeno, aunque en esta ocasión ni el modus operandi ni la localidad elegida son similares a los anteriores. Los Rábanos, a escasos kilómetros de la capital, ha sido el municipio escogido por los ladrones para hurtar en tres viviendas de una de sus urbanizaciones distintas joyas y dinero.

«Ha sido algo rarísimo. Lo descubrimos por casualidad al ver que no estaban unos pendientes. Hace un par de días abrí mi joyero, que estaba dentro del armario de una habitación, para ponerme unos pendientes. Y no estaban», narró una de las afectadas, que en ese momento no era consciente de lo que había ocurrido días antes en su vivienda, ubicada en la calle San Isidro. «Vi que no estaban las joyas y se lo comenté a mi marido. Hasta pensamos que las podía haber guardado en otro lugar», recordó.

Nada hacía pensar que los ladrones pudieran haber elegido este adosado, además de otras dos viviendas, una de ellas en la misma vía, como objetivo. «No habíamos notado nada. Las ventanas y las puertas no estaban forzadas y todo estaba en orden. Sólo nos faltaban las joyas y poco dinero que había en otra habitación. Habían dejado el joyero, el armario y el cajón cerrado», explicó.

Por ello, y ante la sorpresa de saber que una o varias personas habían entrado en su vivienda, seguramente durante el día aprovechando la jornada laboral de sus inquilinos, estos afectados advirtieron a sus vecinos de lo sucedido a través del grupo de Whatsapp que comparten. «Les dijimos lo que nos había pasado y les animamos a que comprobaran que tenían las joyas o el dinero», comentaron. «Y al poco nos escribió otra vecina diciendo que a ella también le faltaban joyas. Y tampoco habían notado nada en su casa», añadieron.

Al parecer, los hurtos, que se produjeron en tres viviendas, podrían haberse llevado a cabo hace semanas. «No sabemos exactamente cuándo se produjeron. Calculamos que hace más o menos un mes porque entonces una vecina sí que notó que había alguna cosa rara en su casa y que le faltaba dinero», explicaron los afectados. «Y es el tiempo que hacía que yo no abría el joyero», añadió la mujer.

Los propietarios de las viviendas desconocen el lugar por el que pudieron acceder los ladrones, que «no forzaron ni puertas ni ventanas» ni desordenaron su interior para encontrar objetos de valor.

Tal y como indicó el alcalde de la localidad, Gustavo Martínez, los amigos de lo ajeno pudieron acceder a estas casas, adosadas, a través de «un callejón particular privado» situado en la parte trasera de las mismas pero que carece «de verja o de puerta». «Puede que accedieran por ahí a una de las terrazas traseras y desde ella fueran saltando de una a otra casa», comentó. «Pero es sólo una hipótesis que me han comentado; serán los investigadores los que lo determinen», matizó.

Los ladrones eligieron los objetos que se llevaron, dejando otros de menor valor abandonados. «En el joyero había un reloj Lotus y alguna joya de Uno de 50, que no es que sean buenos pero que cuestan un dinero y no se los llevaron. Tampoco la plata», matizó una de las vecinas.

Las personas afectadas no confían en que puedan recuperarse los efectos personales sustraídos ya que, al no conocer con exactitud la fecha en la que se produjeron los hurtos, las joyas podrían haber sido ya vendidas a terceros. «A saber ya dónde están ellos y las joyas. Lo que está claro es que lo han hecho profesionales, porque no nos hemos enterado de que han entrado y hasta que hemos echado en falta los objetos han tenido tiempo para venderlos», lamentaron.

Una de las cosas que valoran los afectados es precisamente haber tardado en conocer lo acontecido. «Lo peor hubiera sido llegar con mi hijo de cuatro años y encontrarme a un hombre dentro de mi casa», explicó una de las vecinas, quien cree que quienes llevaron a cabo los hurtos «habían estudiado a los vecinos». «Creo que sabían en qué casas entraban y en qué horario», comentó haciendo referencia a que los robos pudieron producirse durante el día mientras los propietarios se encontraban trabajando.

Tanto el alcalde como los vecinos afectados reconocieron que los agentes de la Guardia Civil patrullan «bastante» por la localidad. «Ha habido épocas en las que se les veía menos pero desde hace un tiempo pasan más», comentaron los vecinos que, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos del medio rural de la provincia, consideran «buena» la labor que realizan los agentes en su municipio.

Precisamente se presentaron el jueves dos denuncias por sendos delitos de hurto ante la Guardia Civil por estos hechos. En ellas se recoge que los ladrones entraron en dos viviendas sitas en la calle San Isidro. «Autores desconocidos accedieron a ellas sin forzamiento y sustrajeron joyas y dinero del que se desconoce el valor», indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria.