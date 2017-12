Robo en 17 casas, locales y el centro social de Ituero

Los amigos de lo ajeno han vuelto a mostrar su interés por el medio rural soriano. En esta ocasión la localidad elegida ha sido Ituero, perteneciente al término municipal de Cubo de la Solana. Los robos, que afectaron a un total de 17 propiedades, se perpetraron en la madrugada del viernes. Así lo confirmó el alcalde, Santiago Monteagudo, quien indicó que los ladrones entraron «en casas, locales, garajes y el salón social». De estos espacios se llevaron tres televisores, una motosierra y el Citroën Dyane 6 con el que el único vecino del municipio se desplazaba cada jueves a Soria para visitar el mercado.

Fue él quien tras conocer que se habían perpetrado los robos recordó que durante la noche su perra se mostró nerviosa. «Nos dijo que a medianoche se puso a ladrar pero no le dio importancia», narró Monteagudo, quien además explicó que este vecino «había visto una furgoneta blanca con una baca un par de días antes recorriendo el pueblo», por lo que con posterioridad dedujeron que fueron los ladrones los que realizaron esa visita para «comprobar en qué casa había movimiento».

Los ladrones entraron en siete viviendas, todas ellas no habitadas de manera permanente, aunque tres de ellas fueron las peor paradas. «Se han llevado los televisores y han abierto todos los cajones y los armarios. Daba la impresión de que estaban buscando algo más», comentó el alcalde pedáneo, quien matizó que en otras de las casas «forzaron el bombín, entraron pero no hicieron nada más».

Además, entraron en naves y locales, de donde se llevaron el coche. «Tuvieron que mover un tractor que les impedía sacar el coche, que tenía 44 años», explicó Monteagudo.

También entraron en la cantina de la localidad de donde «no se llevaron ni el televisor ni el equipo de música», pero sí el dinero que había, «unos 300 o 400 euros» y «algunas botellas de whisky». «También abrieron el botiquín y lo sacaron todo, como si estuvieran buscando alguna sustancia», comentó.

Por el contrario, el alcalde se mostró sorprendido de que los ladrones vieran otros objetos de valor y decidieran no llevárselos. «En el bar había un televisor grande y no se lo llevaron y en uno de los locales había una bicicleta muy buena y la movieron de sitio pero la dejaron allí», comentó.

Monteagudo explicó que durante el invierno Ituero sólo cuenta con un vecino, ya que muchos utilizan estas viviendas como segunda residencia durante los meses estivales o los fines de semana.

Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil, aunque por el momento no se ha podido cuantificar el valor de los objetos sustraídos. «Hay casas en las que han entrado y hasta que no vengan sus propietarios y comprueben si está todo no podremos saberlo exactamente», matizó el alcalde, quien señaló que en los últimos años la localidad «se había salvado» de ser visitada por los amigos de lo ajeno, no así otros núcleos de población del término municipal. El anterior robo aconteció en Almarail y hace un par de años la oleada la sufrió Cubo de Solana.