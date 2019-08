Romero asegura que su denuncia a Navas no busca indemnización

El concejal de la PPSO de El Burgo de Osma, Marcelino Romero Pérez, que denunció al teniente de alcalde, el socialista Martín Navas, aseguró que la denuncia de los hechos ocurridos el día de San Roque, no persigue una indemnización sino que su intención «es salvaguardarme para que no vuelva a suceder», afirmó ayer, considerando que esta es «una herramienta necesaria para que no se cumpla ninguna de estas amenazas» y aseguró que «ya he sufrido bastante».

El concejal burgense añadió que su denuncia no es del partido, sino personal, al verse «amenazado cinco minutos antes de la tradicional subida a los toros», explicó, añadiendo que no había tenido anteriormente ningún encontronazo ni discusión con Navas, algo que también ha reflejado en su declaración ante la Benemérita. Romero explicó que durante la tarde habían tenido un encuentro e intercambio de opiniones sobre protocolo con el concejal de festejos, el popular Luis Cuesta, en el que, según el miembro de PPSO «podemos estar de acuerdo o no pero son opiniones y palabras, que no justifican que Martín Navas me agarrara de la solapa y me amenazó con darme dos hostias», consideró Romero, añadiendo que el socialista le habría reconocido «que todo esto es a razón del hijo de puta de tu jefe, de Pardo», según declaró el concejal de la PPSO.

No fue con el único concejal con el que habría tenido problemas Navas, según Romero, ya que también se habría enfrentado con su compañero de equipo, Elías Alonso, miembros de la banda y Pardo, así como con algún padre de una dama, «de una forma totalmente acalorada, fuera de sentido y que no compartimos, y esa es la razón de la denuncia», manifestó.

«Es una situación increíble», aunque confía en que «se calme la cosa, porque lo veo muy agresivo» y quiso también agradecer las muestras de apoyo que han recibido ante esta situación «kafkiana y que no se lo recomiendo a nadie» y aunque ha visto defensas de todo tipo, «no podemos defender nunca a nadie que agreda».

Lamentó que Navas no se haya disculpado y sobre la presión que desde PP y PSOE aseguran estar recibiendo, desde que firmaron su acuerdo, por parte de la PPSO, Romero consideró que «nos vemos en la obligación de hacer oposición, nos debemos al 44% de la población que nos ha votado y debemos captar cualquier error».

Sin embargo Navas aseguró que lo que la PPSO debe hacer es «dejarnos trabajar» y avanzó que en estos dos meses de gobierno ya cuentan con proyectos. Su socio de gobierno, el alcalde popular Miguel Cobo, también aseguró que desde la PPSO intentaron «enmarañar» y que «todo el entorno de la familia (Pardo) intentó boicotear la fiesta».