Rotundo sí de Abejar al traslado de La Barrosa al fin de semana

La localidad de Abejar tomó ayer una decisión histórica consiguiendo cambiar la fecha en la que a partir de ahora se celebrará la tradicional Barrosa, la fiesta de Carnaval que es todo un ritual, cuyo origen es incierto, y que se celebra desde tiempos inmemoriales habiéndose convertido en la máxima seña de identidad de este pueblo.

Mediante una votación vinculante, -que arrancó a las 11.30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento y que concluyó a las dos de la tarde-, se ha logrado alcanzar uno de los cambios más importantes de los últimos tiempos en este pueblo pinariego: a partir de ahora La Barrosa ya no se celebrará en la jornada del martes, como venía haciéndose hasta el momento, sino en la del sábado, con el objetivo de conseguir una mayor participación de todos los habitantes.

Un total de 139 personas participaron ayer en la votación de un total de 305 habitantes, a los que hay que restar los menores de 18 años, en torno a una veintena, que no podían votar en este decisivo referéndum local. Con un rotundo 77% de los votos, 107 personas, apostaron por el sí al cambio de fechas frente a solo 29 votaciones en contra y tres votos en blanco, con lo que el cambio se llevará a cabo ya este mismo año, pasando de celebrarse el martes 5 de marzo al sábado día 9.

Esta petición de cambio de fechas de la fiesta llegó al Consistorio por parte de la juventud del pueblo, «ante la despoblación y las obligaciones laborales que han disminuido notablemente la participación en la fiesta». «De seguir en esta línea la tradición iba a estar abocada a la desaparición», señalan los jóvenes.

La problemática de encontrar barroseros en un martes no festivo ha llevado de cabeza al Ayuntamiento en numerosas ocasiones, algo que a partir de ahora ya no sucederá. «Hemos tenido que repetir de barroseros varios años porque no había gente que pudiera venir un martes laborable. Era algo que había que cambiar por el bien de la fiesta», señalan algunos de los participantes en la votación.

El propio alcalde Javier Romero fue uno de los participantes de esta votación, aunque prefirió mantenerse al margen en expresar su opinión. «Yo solo digo lo que he dicho hasta ahora, tenía que ser una decisión de todo el pueblo, de forma democrática como así ha sido, y si nos equivocamos que sea con una decisión tomada por todos», indicó.

La Barrosa es una fiesta que ha sido presentada en varias ocasiones como candidata a ser elegida Fiesta de Interés Turístico Regional. Exactamente, Abejar ha solicitado este reconocimiento en cuatro ocasiones en 1999, 2003, 2008 y ahora en la actualidad. Son los dos barroseros los que sacan a La Barrosa por las calles, un armazón de madera cubierto por una sábana blanca a la que se le cosen cintas de colores y que en su proa lleva dibujada la cara de un toro con cuernos auténticos.

Todo lo que se consiga se utilizará en la cena de esa noche, donde se juntan todos los jóvenes y donde se realiza el último de los actos de La Barrosa: se finge darle muerte con unos disparos de fogueo. Es entonces cuando los barroseros se tumban en una tabla, y se les da tres vueltas dentro del salón portados por los mozos. Después llega el momento más esperado cuando se simula que La Barrosa resucita ante la alegría y el aplauso de todos los asistentes.