San Pedro elige a sus Móndidas en un sorteo con tres voluntarias

San Pedro Manrique renovó ayer la tradición y comenzó la cuenta atrás para celebrar sus fiestas de San Juan de 2018.

Sonia Hernández, Ainhoa Corcuera y María de Perosanz son las tres móndidas de ese año. Las tres se presentaron ayer de manera voluntaria para el sorteo y también fueron las únicas que dieron el paso, ante la expectación de todo el pueblo que abarrotaba, como en años anteriores, el salón de actos del Ayuntamiento.

Las tres candidatas se convirtieron ayer en las Móndidas de 2018 y se sorteó la posición que ocuparán en los desfiles de los actos de las fiestas. María lo hará en primera posición, Sonia, en segunda y Ainhoa, la tercera. Ninguna de ellas es nacida en San Pedro pero las tres guardan estrechos lazos familiares y de vecindad con el pueblo y con la comarca. Ellas mismas fueron las encargadas de presentarse al pueblo y para darse a conocer emplearon sus referencias familiares.

Ainhoa Corcuera, de 25 años, es natural de Barcelona, pero sus abuelos son de Oncala y de Arévalo lo que le ha permitido todos los años veranear en San Pedro Manrique. Esta estudiante de Administración y Dirección de Empresas ha decidido este año dar el paso porque «me siento muy de San Pedro y siempre me ha hecho mucha ilusión, años anteriores han sido mis amigas y como este año caía bien pues me he presentado», explicó la joven.

Sonia Hernández, de 46 años, es de Soria pero tiene profundas raíces familiares en San Pedro Manrique. Sus padres han nacido en la localidad y «mi hijo es el más sampedrano de toda la familia», puntualizó. Esta ama de casa decidió dar el paso por su padre, «le hacía mucha ilusión» y ante la falta de candidatas creyó que era el momento oportuno para dar el paso y disfrutar de las fiestas de una manera distinta y desde dentro. Conoce bien la tradición porque han sido móndidas sus tías y sus primas.

María de Perosanz, de 21 años, es burgalesa pero también con raíces familiares, por vía materna, en San Pedro Manrique. El hecho de que las fiestas, este año, caigan en fin de semana, es lo que ha movido a esta estudiante de Educación Infantil a ser móndida, un cargo que ya ostentaron su madre y también sus tías.

Las tres esperan con especial emoción la noche del Paso del Fuego, en el recinto de la Virgen de la Peña, pero seguro que no será el único momento especial que les espera en los intensos días de las fiestas. La mañana de San Juan, en la que se recitan las cuartetas, también es un momento importante para las Móndidas, porque es cuando muestran al pueblo los versos que han preparado con gran entusiasmo.

Para el sorteo de este año había más de tres candidatas, pero al final, en el salón del Ayuntamiento solo se presentaron tres, por lo que el acto se desarrolló con total normalidad. El público aplaudió a las nuevas Móndidas y tras su nombramiento recibieron las calurosas felicitaciones de sus familiares y de sus vecinos.

Las fiestas de San Pedro Manrique, en honor de San Juan y de la Virgen de la Peña, se celebrarán entre los días 23 y 25 de junio. Cuentan con la declaración de Interés Turístico Internacional, al ser uno de los ritos más singulares que se celebran en la Península Ibérica.