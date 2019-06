San Pedro pisa el fuego en la vibrante noche de San Juan

La noche más corta del año se vivió rodeada de magia en San Pedro Manrique. Los vecinos de la localidad soriana compartieron con los visitantes, que llenaron el anfiteatro de la ermita de la Virgen de la Peña para vivir de cerca una de las tradiciones más singulares de la noche de San Juan: el Paso del Fuego.

Un total de 24 pasadores se atrevieron a pisar con los pies desnudos la alfombra de ascuas incandescentes pasada la media noche. Un número importante de vecinos cumplieron con una tradición, de posible origen celtibérico, que se ha mantenido desde tiempos inmemoriales, lo que le ha valido para contar con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La celebración se desarrolló con tranquilidad y con una afluencia menor de público en comparación con el año pasado, al ser en domingo. Sin embargo, la calurosa noche de San Juan consiguió llenar el graderío de la Virgen de la Peña, que cuenta con una capacidad para 2.500 personas.

Sobre las nueve de la noche comenzaron a acceder al recinto los primeros curiosos para coger los mejores sitios y no perderse ni un detalle de la fiesta. Los presentes vieron cómo se preparaba la alfombra de ascuas que empezó a arder a las 20.30 horas y para ello se emplearon 2.000 kilos de leña de roble que se fue consumiendo poco a poco hasta que quedó uniforme. Rafael Sánchez es uno de los cuatro sampedranos que prepara esta alfombra. Ha estado al frente durante 25 años y sabe con certeza el número de veces que se tiene que varear para que no se quemen los pasadores, «las ascuas tienen que ser menudas y no estar apelmazadas», explica Rafael Sánchez. Al final tiene un grosor de 15 centímetros y unos cuatro metros de longitud. Un paseo que los vecinos de San Pedro realizaron en la madrugada de ayer en siete u ocho zancadas, aunque los más veteranos llegaron incluso hasta las diez y por ello fueron de los más aplaudidos por el público.

Minutos antes de la media noche los miembros de las peñas sampedranas accedieron al recinto para ocupar su sitio, en la escalinata de la Virgen de la Peña. Seguidamente accedieron las móndidas, acompañadas de sus familiares, de los miembros de la corporación y de los representantes institucionales.

Entonces llegó el momento mágico que los sampedranos esperan durante todo el año. La luz del recinto se tornó tenue y los toques de clarín anunciaron a los valientes que podían cumplir con la tradición. Las primeras en pasar el fuego fueron las tres móndidas a hombros de tres mozos. En primer lugar lo hizo Marina Pérez, en segundo lugar, Felisa Domínguez y por último, Ruth Hernández.

Y así se fueron sucediendo otros 21 pasadores. Mayores, jóvenes, mujeres, hombres, algunos solos y otros con familiares encima cruzaron la alfombra para recibir los abrazos de sus familiares al final.

Si hubo que destacar algún protagonista de la noche ese fue Alejandro García Palacios, el Chichorrillas. A sus 87 años pasó dos veces el fuego. Una a las espaldas de uno de sus nietos y la otra solo, como él sabe hacerlo, con aplomo y con la experiencia que le han dado las numerosas noches de San Juan cumpliendo con el fuego. Un tradición que vive con gran intensidad toda su familia. El Chichorrillas volvió a cruzar la alfombra, después de tres años sin hacerlo, pero no estuvo solo, hasta nueve miembros de su familia estuvieron entre el grupo de 24 pasadores. Nunca e había dado la circunstancia de que coincidieran tantos miembros de la misma familia compartiendo la misma noche de San Juan.

Algunos sampedranos quisieron repetir experiencia, como Jesús Celorrio, que quería pasar con su nieta, pero no pudo ser y lo hizo con su cuñada. Este veterano comenzó a pasar la hoguera a los 15 años y ya ha perdido la cuenta de las veces que lo ha hecho. Conoce bien la técnica para no quemarse los pies. «Primero hay que tener que tener ilusión para pasarla y luego fuerza de voluntad», indica y «después hay que pasar firmemente, no hay que pisar ni fuerte, ni despacio, hay que hacerlo uniformemente y no levantar mucho el pie» de la alfombra de ascuas, concluyó.