Sanción muy grave al alcalde de Abejar por no vivir en su VPO

La Junta de Castilla y León ha interpuesto una «sanción muy grave» al alcalde de Abejar, Miguel Ángel Navas (PSOE), tras comprobar que no residía en la vivienda de protección oficial (VPO) con la que cuenta en la localidad tras la denuncia interpuesta este verano por el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, Rafael Sanz, y el concejal Miguel Ángel Teresa (ambos del PP). La Consejería de Fomento de la Junta, a través de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, acordó el 28 de diciembre de 2018 «el inicio del procedimiento sancionador» a Miguel Ángel Navas «en relación con los hechos constitutivos de la infracción muy grave tipificada en el artículo 102 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León» al considerar que el regidor no reside de manera habitual en la VPO que le fue concedida. Tal y como recoge la ley, las infracciones muy graves se sancionarán con multa de «15.001 hasta 90.000 euros».

El Gobierno regional ha solicitado a Navas «documentación relativa a suministros de luz y agua de la vivienda», así como «certificado de empadronamiento».

La incoación de este procedimiento sancionador ha llevado a Navas a abandonar, al menos por el momento, la alcaldía de Abejar. Así quedaba reflejado en la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia. Teniendo previsto ausentarse «de la localidad, por motivos personales», Navas infora que desde el 24 de enero «y sin fecha prevista de reincorporación» nombra alcalde en funciones para sustituirle durante su «ausencia», al primer teniente-alcalde, Francisco Javier Romero.

Durante la jornada de ayer, Heraldo-Diario de Soria intentó ponerse en contacto tanto con Navas como con Romero para conocer los detalles de esta decisión, no resultando posible.

Los primeros ecos de esta noticia saltaban el pasado agosto, cuando Sanz y Teresa pedían la dimisión del regidor durante una rueda de prensa después de haber procedido a denunciar ante la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León que éste cuenta con una vivienda protegida en la localidad «en la que en diez años no ha dado de alta el contador ni del agua ni de la luz», lo que indica que no se trata de su residencia habitual al vivir «fuera de Abejar» ante el presunto incumplimiento de la obligación sobre la habitabilidad de la misma. En dicha intervención, ambos aseguraron que «tras Navas se encuentra el ex alcalde, ahora teniente de alcalde y portavoz socialista, Javier Romero», que ocupa de manera indefinida ahora el cargo de alcalde, y al que tacharon de «déspota» y «puto amo» de la localidad.

Teresa, gerente del Hotel La Barrosa, ubicado en la localidad, ha mantenido en los últimos años un total de ocho procesos judiciales con el Ayuntamiento de Abejar por diferentes temas relativos a su negocio, habiendo, tal y como relató entonces, «ganado todos».

Sanz aseguró que lo ocurrido a Teresa «no es un suceso aislado» sino que es algo habitual «desde que el señor Romero se hizo dueño y señor del Ayuntamiento», desde donde, indicó, «concede favores y atenciones a quienes le votan y persecución a quienes no». «Es el régimen bolivariano instalado durante más de 30 años», definió, y aseguró que los concejales de la oposición son «impotentes para atajarlo porque el déspota lo controla todo».

Según denunciaron desde la oposición, en la actualidad el Ayuntamiento de Abejar «no ha celebrado un pleno en cuatro meses» y recientemente han recibido «las actas de la comisión local celebrada en octubre». «Los vecinos nos preguntan sobre cosas que están ocurriendo en el Ayuntamiento y no podemos contestarles porque no tenemos información ya que es el equipo de Gobierno la que no nos la proporciona», lamentaron.

Otra de las acciones lamentadas por los concejales de la oposición es que el Ayuntamiento de Abejar ha incumplido la obligación de presentar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas de Castilla y León, asegurando que «nunca» lo ha hecho, motivo por el cual la oposición solicitó que se fiscalizaran las mismas «razonando la cuantiosa deuda municipal y la existencia de una empresa municipal de camping y albergues que supone un fuerte empréstito para el pueblo», indicando que la deuda viva «ronda o sobrepasa el millón de euros». «El día en el que este señor deje el Ayuntamiento tendrán que pasar muchos años para normalizar las finanzas de Abejar», aseguró Sanz, quien denunció así «algunos de los hitos» de la política de «este ególatra», haciendo referencia a Romero, en la lucha por cambiar «un estado de cosas totalmente enfermizo que ha destrozado la convivencia en el pueblo».