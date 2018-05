El sector proyecta otras trece granjas con casi 50.000 cabezas

La creciente demanda de carne de porcino no sólo en el mercado nacional sino también a nivel internacional ha permitido un incremento del sector de forma exponencial en la provincia de Soria en los últimos años, y en la actualidad cuenta con un censo total de 446.656 cabezas y 201 explotaciones, lo que supone un aumento en un 40% de animales de porcino desde el año 2000, cuando se registraban 317.021 plazas, según los datos del Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León. Y sólo en lo que va de año se están tramitando otras trece granjas que tendrían capacidad para casi 50.000 cabezas más, entre cerdas madre y lechones de cebo. La última en solicitar la autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental se ubicará en la localidad de Cabanillas, en término municipal de Alentisque, donde se proyecta una explotación para 2.685 cerdas con crías de hasta 20 kilos, de modo que produciría unos 80.000 lechones al año. La granja, cuya petición de autorización ambiental fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), está promovida por Alpedroches Cabanillas SL, sociedad formada por el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, junto con sus hermanos, tal y como ya anunció HERALDO-DIARIO DE SORIA a principios del mes de marzo.

Además de ésta se han presentado proyectos de explotaciones de cerdos de cebo en Centenera del Campo (término municipal de Coscurita), Monteagudo de las Vicarías, Arancón, Torrubia de Soria, Añavieja (término municipal de Castilruiz), Berlanga de Duero, Bordejé (término municipal de Coscurita), Ágreda, Matamala de Almazán, Aldealafuente, Ólvega y la polémica de Cidones. En total, 48.468 cabezas más, de las que 6.385 serían cerdas madre, lo que de hacerse realidad se incrementaría otro 10% el censo porcino provincial sólo con estas trece granjas.

El sector considera que el territorio tiene muchas posibilidades para el porcino porque además de suponer un crecimiento económico, genera al mismo tiempo empleo en el medio rural, que es el principal mal endémico no sólo de la provincia, sino también de la Comunidad. De hecho, el presidente de la Asociación de Productores de Porcino de Soria (Aporso), Miguel Ángel Ortiz, aseguraba hace unos días a este periódico que «Castilla y León sólo está produciendo un 15% de todo el potencial que tiene de porcino, de modo que aún le queda mucho recorrido». Insiste en que el principal ‘handicap’ sigue siendo el purín porque genera controversia en la sociedad, pero asegura que la normativa en la actualidad es más estricta que nunca y mucho más restrictiva. «Hoy en día si no tienes un plan de gestión no puedes empezar la actividad. Hay que acabar con la idea que tiene la opinión pública de que el sector se salta la normativa. No puede producirse un exceso de instalaciones, porque la ley no lo permitiría nunca», aseguró.