Serrano anuncia una comisión PP-PPSO para la reversión de El Burgo

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, anunció que el PP quiere constituir una comisión bilateral con la PPSO para poner fechas a la reversión del Gobierno del Ayuntamiento de El Burgo de Osma a la Plataforma del Pueblo Soriano, lo que dejaría fuera de la alcaldía el pacto de alternancia acordado entre Miguel Cobo (PP) y Martín Navas (PSOE). La comisión, que se encuentra recogida en el convenio que firmaron ambos partidos para la gobernabilidad de la Diputación, estará formada por tres miembros del PP y otros tres de la PPSO. No se han definido los nombres de los políticos que la conformarán, ni tampoco la fecha de su constitución, «aunque será próximamente», según explicó ayer el presidente de la Diputación, Benito Serrano, quien manifestó que «nadie está diciendo que el PP no tenga intención de no cumplir con el pacto».

El presidente popular indicó que el pasado viernes mantuvo una reunión en El Burgo de Osma, pero no detalló con quién, porque se trataba de un encuentro privado, «aunque sabía que la reunión se iba a hacer pública, por el entorno, por la hora y porque había cargos del PSOE provincial de Soria que tenían conocimiento de la misma, «en ningún momento se escondió nada», precisó Serrano. En esa reunión estuvieron además del presidente de la Diputación, el alcalde de El Burgo, Miguel Cobo, y la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, y posteriormente Serrano se reunió con varios de los diputados provinciales en Soria, como publicó HERALDO DIARIO DE SORIA.

Encuentros que estuvieron motivados por el burofax que remitió la PPSO al PP soriano, en el que exigía cumplir con el compromiso de revertir el gobierno de la Alcaldía de El Burgo. En este encuentro se marcaron «las pautas a seguir con la creación de una mesa de trabajo», en la que no estará el alcalde burgense, Miguel Cobo, según confirmó ayer. Asimismo, el regidor indicó que tanto él como su compañero, el otro concejal del PP que forma parte de la corporación, Luis María Cuesta de Gregorio, no se van a pronunciar sobre un apoyo para aupar a Antonio Pardo al sillón de la Alcaldía, en caso de que el partido se lo ordenase. «Es muy pronto para hablar de ello y vamos a seguir trabajando», puntualizó Cobo.

Serrano también abogó ayer porque los dos partidos sigan trabajando en el marco de esta comisión bilateral que facilitará el diálogo entre ambas formaciones políticas y en la que también se abordará la integración de la Plataforma en el Partido Popular, otra de las condiciones que se incluyeron dentro del convenio que firmaron en junio para la gobernabilidad de la Diputación Provincial.

En este sentido Serrano subrayó que para esta integración tampoco había fechas «y yo interpreto del acuerdo que se va a trabajar de manera simultánea en ambas cosas», en referencia a la reversión del Ayuntamiento de El Burgo y la integración de ambos partidos. «Necesitamos sentarnos», aseveró Serrano, quien recordó que desde la constitución de la Diputación se ha ido cumpliendo el convenio del pacto de gobierno de la Diputación. De esta manera se concedió una vicepresidencia y la presidencia de una comisión informativa a la PPSO, cargos que ocupan en la actualidad, José Antonio de Miguel Nieto, y Ascensión Pérez, esta última comoresponsable de Planes, respectivamente. Además subrayó que se concedió una silla más a la PPSO en la Junta de Gobierno que es ocupada, precisamente, por Antonio Pardo, «y eso no se encontraba recogido en ese acuerdo, por lo tanto hay cosas que se han cumplido y otras cosas que no», agregó Serrano, quien insistió en que se debe seguir hablando, ya que la reversión de El Burgo, a su juicio, no se ha realizado hasta ahora, «porque no se habían marcado plazos», dijo.

Para Serrano, esta confrontación entre PP y PPSO no afecta al funcionamiento interno de la Diputación Provincial «porque es un problema de partidos y en la Diputación hay un grupo de diputados provinciales que entienden cuál es su situación dentro de la Institución», concluyó.