Serrano confía en De Miguel para asesorar en todas las comisiones

La nueva corporación de Diputación Provincial de Soria celebró ayer el primer pleno de la legislatura para aprobar, fundamentalmente, los cargos con dedicación exclusiva, las retribuciones del equipo de Gobierno y el organigrama de las comisiones informativas para organizar el trabajo político a lo largo de los próximos cuatro años Benito Serrano otorga a José Antonio de Miguel la confianza para aconsejar a los presidentes de todas las comisiones desde su vicepresidencia con dedicación exclusiva.

La propuesta del equipo de Gobierno salió adelante con 13 votos a favor de los diputados del tripartito (PP, PPSO y Cs) y la abstención de los 12 socialistas. Una primera sesión que no estuvo exenta de debate e incluso de enfrentamientos entre los diputados que pusieron de manifiesto que todavía están abiertas las heridas por el pacto.

El portavoz socialista, Luis Rey, estrenó el sillón de la oposición para cuestionar al PP los diputados que ha elegido entre sus socios de Gobierno (Cs y PPSO) para ocupar las dedicaciones exclusivas. Rey aceptó la del presidente, que cobrará 57.750 euros, y las de la vicepresidenta segunda, María José Jiménez (48.300) y dirigió sus críticas hacia Saturnino de Gregorio, que no tendrá dedicación pese a ser el primer vicepresidente, y a José Antonio de Miguel, que cobrará 48.300 euros, al ser el tercer vicepresidente pero que no tiene ninguna presidencia en comisiones. El portavoz socialista puso en duda que el primer vicepresidente pueda sustituir al presidente al no tener dedicación y consideró que dentro de las filas de la PPSO hubiese sido más oportuno que el sueldo lo cobrase Ascensión Pérez que será la presidenta de Planes en lugar de De Miguel.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, defendió el sueldo de José Antonio de Miguel porque contará delegaciones en órganos colegiados, a la vez que indicó que desde la vicepresidencia tercera y, dada su experiencia, «va a estar apoyándonos en todo lo que nos pueda ayudar». Por alusiones, De Miguel intervino para aclarar que su dedicación va a ser total y como vicepresidente «voy a estar asistiendo a los presidentes de todas las comisiones», lo que significa que estará al tanto del trabajo de todas las áreas, además de tener la delegación en el PEMA y en el Cesefor. En el debate no se especificó el cometido de la segunda vicepresidenta, María José Jiménez, también con dedicación y que tampoco tiene presidencias de comisiones.

El equipo de Gobierno no encontró problemas de sustitución del presidente por cualquiera de los vicepresidentes designados y De Miguel le espetó a Rey que «no le corresponde a la oposición cómo debe distribuir el Gobierno de la Diputación» .

El enfrentamiento de Rey con Saturnino de Gregorio fue uno de los momentos tensos del pleno. El portavoz socialista expuso que las razones por las que De Gregorio no tiene una dedicación exclusiva en la Diputación obedece a razones económicas, dado que el diputado de la formación naranja percibe un sueldo mayor en su puesto de trabajo (secretario del Ayuntamiento de Golmayo) que si cobrase la dedicación de una de las vicepresidencias. A su juicio si De Gregorio no iba a estar liberado no debería haber ocupado la primera de las vicepresidencias. Asimismo reprochó al único diputado de Ciudadanos la falta de coherencia política por defender la supresión de las diputaciones y ahora ocupar una vicepresidencia, a la vez que realizó unas manifestaciones cargadas de ironía en las que se dirigió a Serrano diciendo que «tenga cuidado porque puede que algún día que su vicepresidente le sustituya vuelva y se encuentre la Diputación cerrada».

Los reproches fueron contestados por Serrano y De Gregorio. En primer lugar, el presidente le dijo a Rey que «cuando ustedes estuvieron negociando con Ciudadanos en un despacho del Ayuntamiento de Soria no vieron el peligro de que este partido pudiese cerrar la Diputación, qué curioso que solo lo vean cuando nosotros gobernamos». Además consideró que se había excedido en sus manifestaciones al manifestar que las dedicaciones exclusivas se habían designado «por la pasta». Serrano manifestó que «hay que saber perder y las mayorías se dan y se quitan». Por su parte, De Gregorio no negó que su sueldo como funcionario del Ayuntamiento de Golmayo es superior a lo que cobraría como vicepresidente. «Son 60.000 euros anuales y no lo tengo que esconder, ahí está mi declaración de bienes, pero la razón de mantenerme en mi puesto de trabajo es que me gusta mi profesión y no me puedo descolgar de su ejercicio porque los cambios son constantes».

En este sentido agregó que precisamente su empleo le otorga una independencia política que «otros que viven de ella no tienen». Unas palabras que escocieron en la bancada socialista y tanto el diputado Amancio Martínez como Luis Rey solicitaron a De Gregorio que las retirase. A lo que el diputado del partido de Rivera consideró que no había ofendido a nadie porque no se refirió a nadie en concreto, «pero ustedes sí me han ofendido llamándome títere en los medios de comunicación después del pacto».

El diputado de Ciudadanos contestó a las acusaciones de incoherencia política de Rey de las que dijo que estuvieron cargadas de «demagogia» y que «aunque es cierto que Ciudadanos propone la eliminación de las diputaciones, en esta legislatura esto no se va a llevar a cabo y en cualquier caso el partido defiende la eliminación de los cargos políticos, pero no de los servicios». Asimismo, le recordó a Rey que en la pasada legislatura el PSOE pactó con Ciudadanos en la Diputación, a lo que el portavoz socialista se defendió precisando que en el pacto firmado en Soria no había nada al respecto y él fue uno de los presidentes de Diputación que defendió el funcionamiento de las instituciones en el seno de su partido.

En el pleno ordinario también se aprobaron la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias que serán los primeros jueves de mes a las 11 horas y los representantes de las corporación en los órganos colegiados del centro de Alto Rendimiento que estarán María José Jiménez (PP), Ascensión Pérez (PPSO) y Amancio Martínez (PSOE) y en el consorcio de basuras estarán María José Jiménez (PP) y Esther Pérez (PSOE).

El próximo pleno de la institución será ordinario y se celebrará el día 1 de agosto. Es previsible que en el mismo se presente para su aprobación las dedicaciones exclusivas de diputados y auxiliares para los distintos grupos políticos de la institución. El presidente se comprometió a negociar con el PSOE su propuesta a lo largo de esta semana.