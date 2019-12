Serrano da un plazo de cinco días a Navas para «aclarar su situación»

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, emplaza al diputado socialista Martín Navas a aclarar su situación en la corporación provincial en cinco días ante una reorganización de la composición de las comisiones informativas. Es decir, si continúa como diputado socialista o pasa a ser no adscrito. «Si no dice nada entendemos que sigue en el PSOE», puntualizó. Una petición que se ha tramitado por escrito, a la que no piensa contestar Navas, porque «el presidente de la Diputación no es nadie para marcarme plazos, no lo hace el PSOE, así que lo va a hacer él», contestó visiblemente enfadado.

Navas confirmó ayer a HERALDO/DIARIO DE SORIA que sigue siendo afiliado del Partido Socialista de Soria y como concejal y diputado por el mismo partido. Del mismo modo sus tres compañeros en el Ayuntamiento burgense también siguen dentro del PSOE y todos ellos comprometidos con un pacto de gobernabilidad en el Consistorio con Miguel Cobo y Luis Cuesta , «que está por encima de todo», agregó.

Navas mostró su indignación con el emplazamiento de Serrano «cuando tiene la Diputación como la tiene». Aseguró que tomará una decisión y en la actualidad las cosas «están como yo quiero que estén». Agregó que Serrano puede reorganizar si quiere la Diputación y a lo mejor también tendrá que hacerlo cuando él tome una decisión. Navas no se ha marcado plazos para adoptar una decisión sobre su adscripción política futura y en cualquier caso, estos plazos los va a marcar él junto a sus compañeros en El Burgo de Osma, «no queremos que Serrano ni nadie nos metan presión».

Serrano, en manifestaciones ante los periodistas, dijo que el único interés por aclarar esta situación es para agilizar la modificación de las comisiones informativas en la Diputación y organizar el funcionamiento y el trabajo político y no hacer esta labor dos veces. La primera con Miguel Cobo y la segunda con Martín Navas, si se diese la situación.

En cualquier caso, Serrano anunció que las modificaciones de las comisiones informativas no se realizarán hasta el mes de enero.

La petición del presidente al diputado socialista llega diez días después de que se celebrase el pleno ordinario de la Diputación, en el que Martín Navas dejó claro que no había presentado la petición para pasar a ser no adscrito «pero dijo que lo iba a hacer en la próxima semana y como no lo ha hecho por eso se lo hemos preguntado», puntualizó Serrano.

Cuando estalló el conflicto político entre la PPSO y el PP, en el que la Plataforma exigía la Alcaldía de El Burgo o rompería el pacto de Gobierno de la Diputación, Navas anunció la renuncia como miembro de la Ejecutiva del PSOE y como diputado provincial. Algo que no se ha producido todavía.

En este sentido Navas también puntualizó ayer que los dos concejales del PP del Ayuntamiento de El Burgo de Osma siguen perteneciendo al partido, en el que no han causado baja. En este punto, Miguel Cobo aclaró que tanto él como su compañero Luis Cuesta todavía no han presentado la baja en el patido. Un documento que tienen que entregar en mano en la sede del PP de Soria para que el partido lo tramite. Algo que todavía no han realizado porque no han tenido tiempo en las semanas anteriores, pero que pretenden hacerlo en los próximos días, aseguró Cobo.

No obstante confirmó que en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma han presentado el escrito para dejar de ser concejales del PP y pasar a ser no adscritos, del mismo modo que lo ha hecho él mismo en la Diputación Provincial, donde ha solicitado ser diputado no adscrito. Ya no forma parte del grupo popular y el presidente de la Diputación lo ha retirado como miembro de la Junta de Gobierno y como presidente del área de Turismo.