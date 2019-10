Serrano replica a Aparicio: «La natalidad ha aumentado»

¿Continuará habiendo cheque bebé en el siguiente Plan Soria? El presidente de la Diputación, Benito Serrano, prefiere mantener la incógnita hasta el próximo miércoles 30 de octubre, cuando se celebre la Comisión de Seguimiento. El dirigente provincial no recogió pues el guante lanzado por el presidente de la patronal soriana, Santiago Aparicio, quien el día anterior advirtió que «luchará» por la retirada de esta bonificación que premia el nacimiento de niños, pero sí le hizo un recordatorio. Serrano replicó al dirigente de FOES que «se ha producido un aumento de la natalidad. Ahora bien, ya se verá si es suficiente o no», dijo en referencia a las declaraciones del también presidente de Cecale, muy crítico con esta convocatoria del Plan Soria, precisamente la de mayor dotación de fondos hasta ahora.

Serrano declinó valorar la postura del empresario y emplazó a la Mesa de Seguimiento como el órgano en el que «se verá si lo que se ha hecho ha servido o no, si los proyectos contribuyen a dinamizar la provincia o no lo hacen», añadió. El presidente de la Diputación argumentó su postura con que no va a responder a cada colectivo que salga mostrando su posicionamiento sobre una u otra medida del plan demográfico, teniendo en cuenta además que será la Comisión de Seguimiento donde se haga balance de las convocatorias y si los objetivos se están logrando o no. Será en esta reunión donde el actual Equipo de Gobierno de la Diputación proponga «sus ideas para el nuevo Plan Soria», indicó el político popular.

Serrano indicó que «a nadie le viene mal una ayuda de 1.200 euros, hayas tenido un hijo o no» y reconoció que «dar dinero siempre es una medida popular, pero las cosas hay que hacerlas en función de los resultados. En la Mesa de Seguimiento se verá lo que se ha hecho y su repercusión, con elementos objetivos para juzgar. Pero será entonces», reiteró.

La siguiente sería la tercera convocatoria del cheque bebé. En la primera los fondos llegaron a 532 familias con niños nacidos en la provincia, que se repartieron 512.000 euros. En la segunda, los fondos se duplicaron y las ayudas, para 416 familias, superan el millón de euros, al incorporar a las que tuvieron hijos en 2018. En esta segunda convocatoria cambió el importe de la subvención, mayor, y también el mecanismo de pago, a través de una tarjeta para usar en establecimientos de la provincia, e incluyó además los gastos de guardería.

El posicionamiento contrario de Aparicio a estas ayudas no es nuevo. El presidente de FOES referenció que el cheque bebé se había implantado por empeño del anterior presidente de Diputación, el socialista Luis Rey, «en contra del criterio de la patronal y de los sindicatos», tal y como se habló en la Mesa de Diálogo Social. A su juicio, este reparto de ayudas del Plan Soria «no genera empleo ni desarrollo». En el polo opuesto situó Aparicio otras líneas de ayuda que, a su entender, sí están dando resultados: las becas a universitarios (propuestas por la patronal, según se encargó de recordar) y el programa Invest in Soria, que pilota FOES, porque, en su opinión, ha posibilitado la puesta en marcha de proyectos empresariales y generado empleo.