Serrano sospecha que «algunos» no pagan el tratamiento en el CTR

La Diputación Provincial de Soria ha solicitado al Consorcio Provincial de Basuras las cuentas para comprobar si todos los ayuntamientos que usan el CTR de Golmayo pagan el tratamiento, «porque sospechamos que hay algunos ayuntamientos que no han pagado», indicó el presidente popular de la Institución, Benito Serrano. Una información que también ha solicitado el grupo del PP en el Consistorio de la capital. Precisamente es el Ayuntamiento de Soria es el que preside este Consorcio.

Benito no señaló quiénes son los no pagadores, pero avanzó que el nuevo horizonte de gestión del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos va a ser «complicada», por el estado obsoleto en el que se encuentra la planta de Golmayo y que podría incrementar el coste del servicio en un cien por cien en los recibos de todos los usuarios.

En este sentido, Serrano explicó que esta subida del coste del servicio, que se recoge en la propuesta del pliego de adjudicación, es elevada para solucionar el problema de los lixiviados que «se tenía que que haber corregido antes», puntualizó el presidente de la Diputación que hizo hincapié en que no se ha llevado a cabo un gestión correcta en estas labores por parte del PSOE. Recordó que las balsas de lixiviados rebosan y en la actualidad los fangos se están transportando fuera de la provincia. Serrano insistió en que en todo este periodo no ha habido «amortización y la planta está obsoleta». Agregó que la empresa ya ha anunciado que con el coste actual no se puede hacer el tratamiento de los fangos y por ello, desde la Diputación se temen que el servicio se encarezca para los usuarios, de acuerdo a la propuesta de pliego presentado.

Serrano, quien ayer realizó una intervención ante los periodistas para contestar a las críticas del portavoz de la oposición, Luis Rey, también subrayó que en materia de basuras, no solo está el problema de la gestión del CTR, que se licitará recientemente, sino que también se han detectado deficiencias en el nuevo sistema de recogida de residuos, que la Diputación gestiona para una buena parte de los municipios de la provincia.

En este sentido, el presidente explicó que las quejas de los alcaldes de varios pueblos, así como de pequeños empresarios son numerosas y continuas. Desde la adjudicación, por parte de la Diputación, del nuevo servicio de recogida de basuras, se ha implantado la carga lateral de los camiones y ello ha obligado a retirar los viejos contenedores por otros de mayor capacidad.

A juicio de Serrano, esto ha reducido los puntos de vertidos en algunos pueblos y obliga a los vecinos a desplazarse para tirar la basura o incluso, hay calles en las que no pueden acceder los camiones de carga lateral.«Así no se puede continuar», manifestó Serrano, quien se comprometió con la empresa adjudicataria a buscar una solución, dado que este verano se ha detectado basura acumulada en la calle y «es un problema sanitario», significó Benito, quien añadió que «lo estamos estudiando para adoptar medidas urgentes». La adjudicación del servicio de recogida de basuras con la actual empresa tiene una antigüedad de año y medio.