Siemens Gamesa incorpora 132 empleados a la planta de Ágreda

Las instalaciones con las que cuenta la compañía Siemens Gamesa en el polígono industrial de Ágreda han experimentado un notable aumento de trabajadores. Tal y como confirmó la compañía a Heraldo-Diario de Soria, en lo que va de año se han sumado a la plantilla un total de 132 empleados debido a «necesidades de producción».

De esta manera, el número de trabajadores se ha incrementado un 61%, una cifra «importante» para la planta, que hasta el mes de enero contaba con un total de 214 personas empleadas. Ahora cuenta con 346 trabajadores.

Desde la empresa indicaron que «por el momento, a corto plazo, no se prevé que haya nuevas incorporaciones» en la planta de Ágreda.

El alcalde de la localidad, Jesús Manuel Alonso, se mostró «satisfecho y orgulloso» ante el crecimiento de esta empresa, «una de las más importantes» del municipio. «Junto con Mubea son las más representativas de la localidad», señaló. Y también las que cuentan con un mayor número de empleados.

Alonso señaló que desde el Ayuntamiento «siempre se ha facilitado la implantación y expansión de las empresas en la localidad», por lo que se mostró «contento» con el crecimiento de la planta de Siemens Gamesa en el polígono industrial del municipio moncaíno, que amplió sus instalaciones hace ahora justo un año y a las que se han ido sumando nuevos empleados. «Se lleva trabajando tiempo en esta expansión», reconoció el primer edil, que se mostró «tranquilo» a finales del pasado año, cuando la compañía dio a conocer la decisión de despedir a 6.000 empleados en los centros de trabajo con los que contaba en 24 países. Pero el de Ágreda no resultó afectado y, como ya predijo el pasado noviembre el alcalde de la localidad, las instalaciones agredeñas han salido reforzadas. «En otras épocas en las que Gamesa llevó a cabo recortes e incluso cerró algunas plantas en otros lugares apostó por la planta de Ágreda, la fortaleció», algo que no descartó que ocurriera de nuevo, como así ha sido. «Se ha concluido la nueva nave y, por tanto, no creo que afecte aquí», comentó hace unos meses.

«Es una realidad, un orgullo y una satisfacción que la planta de Ágreda sea un referente humano, productivo y geográfico», señaló.

El Consistorio solicitó hace un par de años a las empresas ubicadas en el término municipal que cuando necesitaran incorporaciones para sus centros de trabajo trasladaran la oferta al Ayuntamiento con el fin de que pudiera incorporarse al puesto residentes en la localidad al solicitar «corresponsabilidad con el municipio». Pero una vez que los parados locales no daban el perfil del puesto a cubrir, la propia administración local «buscaba en el territorio nacional» desempleados con el perfil necesario. «Lo que queremos es que haya en el municipio un equilibrio demográfico», indicó el primer edil.

Las incorporaciones, que se han producido de manera escalonada, han conllevado un «problema» en lo que a la oferta de vivienda en alquiler se refiere. «Es un problema importante por resolver», comentó. Por ello el primer edil señaló que desde el Consistorio «se está haciendo un esfuerzo no sólo por que se ofrezca empleo sino también por poder ofertar a quienes vienen de fuera una vivienda».

«Desde el Ayuntamiento buscamos viviendas todos los días porque a la gente le está costando y si no tienen un sitio para vivir es más complicado que apuesten por venir a Ágreda aunque haya trabajo», lamentó. Por ello se mostró «preocupado».

El Ayuntamiento carece de viviendas municipales que poder ofrecer a los nuevos pobladores y aunque se prevé la construcción de 17 viviendas, tal y como confirmó el alcalde, el proyecto «aún no se está ejecutando».

En diciembre de 2016 arrancaron las obras para construir una nueva nave en la fábrica de la firma en la localidad soriana que permite incluir una nueva línea productiva y gracias a la cual se crearon entre 30 y 40 nuevos empleos.

La nueva nave tiene 3.000 metros cuadrados, semejante a tres piscinas olímpicas, y en ella se instaló una nueva línea productiva dedicada a la fabricación de bujes para todos los modelos de Siemens Gamesa, desde las máquinas más pequeñas de 850 Kw hasta los modelos más grandes, que generan una potencia de 5 Mw.

Además, la nave principal sigue teniendo tres líneas productivas de nacelles, parte central del aerogenerador donde se aloja el generador o motor de las turbinas.

De esta forma, la planta de Ágreda acoge la producción de todos los modelos de bujes y nacelles de la compañía, incluidos los más recientes.