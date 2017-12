Siete años de viajes con Salduero en el pensamiento

Lo que hace siete años comenzó como casi un juego, -imitando de alguna forma al programa televisivo ‘Españoles por el mundo’-, se ha convertido a día de hoy en una de las acciones imprescindibles de todos los viajes que realizan los vecinos de la localidad pinariega de Salduero. Y es que el nombre de este pueblo, ya sea plasmado en el pañuelo de fiestas, en la bandera, en una camiseta o simplemente escrito sobre la arena de una preciosa playa, ha servido durante casi una década para llevar el mejor emblema de este municipio de la comarca de Pinares a cualquier rincón del mundo.

Tanto es así que, gracias a la idea que un día surgió como algo puramente casual gracias a la propuesta de un joven salduerino, ha llevado a que en torno a cuarenta personas, -lo que correspondería a un tercio de toda la población empadronada de este pueblo-, participen cada año en cada una de las convocatorias que se realizan de ‘Salduerinos por el mundo’.

El objetivo es hacerse una foto en cualquier parte del planeta, cuan más espectacular mejor, con el nombre de Salduero en primer plano. Desde los comienzos en 2010, más de 500 fotos distintas han formado parte de este ritual que además se ha convertido en un concurso-exposición, donde se premian las mejores instantáneas y que podrá descubrirse del 6 al 9 de diciembre en el museo de la localidad.

Hasta el momento decenas de países son los que han quedado retratados desde Estados Unidos hasta Vietnam, pasando por México, Marruecos, Japón, Chile, Croacia, Noruega, República Checa, Portugal, Inglaterra, Tailandia, Italia… «También recibimos fotos recorriendo toda la geografía española, desde fotos cercanas en Castroviejo o la Laguna Negra a Cádiz, Galicia o Palma de Mallorca», señala el alcalde Guillermo Abad, para quien este concurso es «una forma de transmitir nuestro sentimiento de salduerinos, de sentirnos orgullosos de nuestro pueblo y de que lo conozcan por todos los sitios».

Reconoce Abad que, gracias a la facilidad que existe hoy en día para que todo el mundo pueda hacerse una foto, «se ha conseguido tener bastante éxito con la propuesta». «Pensamos que era bonito recopilar todos aquellos lugares y momentos en los que aún estando fuera de Salduero no nos olvidamos de él. Por desgracia, la gran mayoría de la gente vinculada al pueblo, reside fuera y con este concurso pueden mostrar a sus familiares y amigos los lugares donde viven o donde han viajado», señala el primer edil.

Este año, y ya en las últimas ediciones, la organización decidió que las fotos no tenían que ser profesionales, sino más bien ‘domésticas’. «No se busca una excelencia en la foto», explica el alcalde, «sino que sea una foto curiosa y que tenga Salduero como protagonista». «La foto más votada de la exposición recibe un premio simbólico de 50 euros. Por otro lado, los miembros de la Junta Directiva de la asociación juvenil entregan un pequeño detalle a la foto más creativa y a la más divertida. También, ya que muchos de los participantes no pueden visitar la exposición in situ, se exponen en la página de Salduero en Facebook y la foto que más ‘Me gustas’ recibe tiene un pequeño obsequio», confiesa Abad, remarcando que el valor del concurso reside «en poder mostrar lo cercano que estamos con el pueblo». «Además este concurso, de manera indirecta, es una forma de hacer una gran promoción turística de Salduero», añade.

Este participativo reto incluso cuenta ya con divertidas anécdotas. «Colocar el pañuelo de Salduero en alguna roca -y que el viento se lo lleve- o escribir el nombre en la arena y que suba la marea borrándolo, son algunas de las dificultades más habituales que experimentan nuestros participantes. Pero, entre las anécdotas más curiosas, por ejemplo, se encuentra una que sucedió en Tailandia, donde una turista vio la camiseta de Salduero que llevaba una participante y se puso a charlar con ella, ya que su compañera de trabajo descendía de Salduero y le había hablado en múltiples ocasiones de su pueblo. Terminaron realizando gran parte del viaje juntas», concluye Guillermo Abad.