Sin frío suficiente para que los osos del Ártico se quedaran en Soria

El oso polar u oso blanco es uno de los carnívoros terrestres más grandes que existen. Perteneciente a la familia de los osos, es el único superdepredador del Ártico, que hace unos días se hizo presente en la capital durante la Cabalgata de Reyes. Varios osos en forma de gigantescas marionetas luminosas desfilaron en el recorrido, llamando la atención de la chiquillería. ¿Cómo es y cómo vive el Ursus maritimus? Lo que está claro es que pese a las bajas temperaturas de la provincia, ésta no es su tierra y que no le veremos nunca en las heladas aguas del Duero y menos aún en Urbión. Este mamífero tan llamativo vive en el medio polar y en las zonas heladas del hemisferio norte. El Ártico es su casa.

El aspecto de los osos polares es más alargado que el de otros osos y tanto las orejas como la cola son muy reducidas, tal y como sucede con otros mamíferos de los hielos, para mantener así el calor corporal. Tiene también las patas más desarrolladas, para caminar y para nadar largas distancias, así como para cazar. El oso polar se alimenta de animales árticos, entre ellos las crías de foca y renos que son sus bocados preferidos. El adulto puede llegar a ingerir 30 kilos de comida al día, y las crías, un kilos. Además, pueden llegar a ser caníbales si pasan demasiada hambre. A diferencia de lo que parece, su pelaje no es blanco sino traslúcido formado por pelos huecos que cumplen la función de aislante térmico porque están llenos de aire. Debajo de este pelo se encuentra la piel, de color negro para atraer así la la radiación solar y aumentar el calor de su cuerpo.

La luz se refleja sobre el pelo, lo que provoca la falsa sensación de blancura, que en algunos momentos se torna amarillenta. Así pues, el calor que pierden es muy poco, por la luz, el color de la piel así como por la grasa que tiene bajo la piel. Durante el verano oso polar adelgaza.

Los hábitos de esta especie son solitarios y las peleas, frecuentes: entre machos, por aparearse con las hembras; y entre congéneres de cualquier sexo por la comida. Pero la sangre no llega al río. La riña acaba por lo que se conoce como horripilación, o sea, uno de los contrincantes disuade al otro mostrando su fortaleza y corpulencia.

El oso polar no hiberna. Y no tiene problemas ni con lobos ni con zorros. Es más, estos últimos suelen seguirle para comer las carroñas que deja a su paso. Tan solo se le conoce un enemigo, el hombre.

El frío extremo no amilana al rey del hielo, al que siempre se ve en actividad buscando comida y vagabundeando sobre las plataformas heladas del polo. No ocurre así en el caso de las hembras preñadas que durante el invierno hacen un refugio en el hielo, en el que en torno al mes de octubre nacerán uno o dos oseznos. Tras el apareamiento (en abril o mayo), la fertilización de los óvulos y el desarrollo del feto, la hembra tratará de almacenar la mayor cantidad de grasa que pueda para el momento clave.