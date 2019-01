Los sindicatos deben formar la Junta y el Comité de Diputación en 30 días

La Oficina Territorial de Trabajo ha dado un plazo de 30 días a las centrales sindicales para constituir la Junta de Personal y el Comité de Empresa en la Diputación, de acuerdo a los resultados de las elecciones sindicales que se celebraron el pasado 18 de diciembre.

Los sindicatos han recibido esta semana la comunicación de Trabajo y les corresponde a Csif y a CCOO convocar la Junta de Personal y el Comité de Empresa, respectivamente, porque fueron los más votados en cada uno de los órganos de representación de los trabajadores,los funcionarios, en la Junta de Personal y los laborales en el Comité.

Las fuerzas están muy igualadas y hasta la formación de la Junta y del Comité no se sabrá qué sindicato presidirá cada uno de ellos durante los próximos cuatro años. Comisiones Obreras fue el sindicato que reunió más votos entre los dos órganos, 114, seguido de Csif, con 101, UGT, con 98 y USAE, con 28. Sin embargo, en cuanto a número de delegados, UGT y Csif están a la cabeza, empatados con 6 delegados cada uno (4 en el Comité y dos en la Junta), en tercera posición CCOO, con cinco, (4 en el comité y uno en la Junta) y en última posición está USAE, con un delegado en el Comité. Entre las novedades de las pasadas elecciones se encuentra la entrada de CCOO en la Junta de Personal, presidida en la anterior etapa por UGT. Además ha sido el sindicato más votado entre el personal laboral, por lo que le corresponde convocar a los 13 delegados salidos de las urnas para constituir el Comité de Empresa. Algo que realizará la próxima semana, según explicó la representante María Enciso, quien indicó que Comisiones presentará candidatura para presidir el comité, pero «hasta que no se realice la votación no sabremos quién será el presidente».

Por su parte, Csif es el sindicato que tiene que convocar los cinco delegados elegidos para formar la Junta de Personal. El representante del sindicato, José Antonio Martínez, indicó que todavía no se ha decidido la fecha para la convocatoria, en la que también se tendrá que votar la presidencia.

Una plantilla de 441 empleados públicos de la Diputación Provincial estuvieron llamados a estas elecciones, en la que participaron 355, con 11 votos nulos y tres en blanco.

Los trabajadores eligieron el mismo número de representantes sindicales que hace cuatro años, lo que significa que la Institución ha mantenido su plantilla.

Los nuevos representantes sindicales de la Diputación serán los encargados de vigilar el cumplimiento del convenio colectivo y también de supervisar dos importantes procesos de selección de personal convocados por la Diputación. El primero se trata de la dotación de diez bomberos profesionales para los parques comarcales y el segundo es la oferta de empleo público de más de 50 empleados para distintos departamentos.