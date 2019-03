Un total de nueve municipios están funcionando en esta legislatura con concejo abierto, un sistema de Gobierno municipal que da voz y voto al vecinos. La relación de municipios que solicitaron este sistema, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, es la siguiente: Borjabad, Carrascosa de la Sierra, Escobosa de Almazán, Fuentecambrón, Gormaz, Hinojosa del Campo, Soliedra, Taroda y Villaseca de Arciel.

Los concejos abiertos en Soria apenas suponen el 8% de los municipios posibles. Además de los municipios con menos de cien habitantes, el régimen en concejo abierto es también para las poblaciones que tradicionalmente se hayan regido por este sistema de gobierno y administración.

Los ayuntamientos que pueden regirse, por tanto, con concejo abierto son aquellos que tienen tres concejales. Aunque estas corporaciones locales son tan amplias como vecinos asistan a las sesiones. Así, el gobierno y la administración del municipio corresponde al alcalde y los concejales y a una asamblea vecinal, de la que forman parte todos los electores.

La realidad, no obstante, es otra: en la práctica no todos los ayuntamientos acaban funcionando en concejo abierto. Hay poblaciones que han funcionado «de siempre» con está fórmula de Gobierno, si bien a los plenos suelen acudir únicamente el alcalde y los concejales. Y las hay en que, tradicionalmente, la voz del concejo va a misa y no hay acuerdo municipal sin votación vecinal. De lo primero son ejemplo Soliedra e Hinojosa del Campo; de lo segundo, Taroda.

Soliedra

El alcalde de Soliedra, Óscar Casado, afirma que han sido «muy pocas» las veces en que han acudido vecinos a las sesiones en esta legislatura. «Normalmente no lo hacen, sólo en alguna decisión importante», apunta el dirigente municipal a quien le viene a la mente una ocasión: fue una sesión informativa sobre un parque eólico, en la que no hubo que votar. «Sólo informamos y luego los propietarios del terreno decidieron por su parte».

La tranquilidad municipal es la nota dominante de este municipio de la comarca de Almazán, con un presupuesto de unos 40.000 euros y donde el alcalde «va rotando. Antes de las elecciones nos juntamos y vemos a quién le toca, si le pilla bien ser alcalde. No hay ningún problema», explica el dirigente municipal. Los tres candidatos salen seguro y son ellos quienes deciden las siglas bajo las que se presentan. En este caso, los tres por el PP.

Hinojosa del Campo

En Hinojosa del Campo tampoco las decisiones municipales corren a cargo de la asamblea vecinal, pero los asuntos van a pleno consensuados y hablados con los vecinos del pueblo. «Al final, se funciona como un Ayuntamiento normal; siempre hay alguien que tiene que decidir, pero todas las decisiones que se toman están más que habladas», apunta el dirigente municipal.

En esta población del Campo de Gómara, que gestiona un Presupuesto de unos 120.000 euros, suele haber «un par de reuniones vecinales al año en las que se marcan directrices y se exponen las cosas», como las obras que se pedirán a Planes o cualquier otro asunto, indica Lozano, subrayando la importancia de que «todo el mundo opine».

En este sentido, destaca la necesidad de «atender y escuchar las inquietudes» tanto de empadronados como de las personas que residen de forma temporal en el pueblo, «que también se implican y aportan». En cuanto a la candidatura, «antes se rotaba. Ahora se elige la terna» y cada uno después, el partido, apunta el ex de Cs.

Taroda

En Taroda, la corporación municipal sí varia. Está formada por el alcalde, los dos concejales y los alrededor de 12 vecinos que, de media, suelen asistir a las sesiones plenarias. «Una al mes, cuando tenemos temas importantes», cuenta el alcalde, Enrique Sancho García. Con tres legislaturas a sus espaldas como alcalde, y otras tantas de concejal, Sancho sostiene que el concejo abierto en su pueblo «funciona perfectamente». El dirigente municipal cree que «es bueno que se impliquen y estén informados. Aquí siempre se ha hecho así», asegura.

Los avisos de las sesiones, al igual que en las otras poblaciones, se cuelgan en el tablón de anuncios. Pero no haría falta:la comunicación que mejor funciona es el «boca a boca». Lo último que aprobó el Ayuntamiento de Taroda en concejo fueron las solicitudes de obras a Planes Provinciales. En esta localidad de la comarca de Almazán el pueblo elige al candidato a alcalde y luego éste, completa la lista con dos personas que «van rotando para no cansar al personal», añade. En este canso, los tres son del PP.

En la próxima legislatura son 116 los municipios que podrán funcionar con concejo abierto, dos más que en ésta, aunque previsiblemente el número de los que lo solicitará será, como viene sucediendo, mínimo.

Por partidos judiciales, y según la relación de municipios publicada el 4 de marzo en el BOP, hay 33 municipios con menos de 100 habitantes en el Partido Judicial de Almazán; 17 en el de El Burgo y un total de 66 municipios a los que corresponde tres concejales en el partido de Soria. La publicación incluye el número de entidades de ámbito inferior al municipios, un total de 55 (21 en Almazán, 2 en El Burgo y 32 en Soria).

Un ayuntamiento puede solicitar ser concejo abierto en cualquier momento, lo que debe hacer ante la Consejería de Presidencia y comunicarlo también a la Subdelegación del Gobierno y la Diputación, que emite el consiguiente informe.