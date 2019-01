Por una Soria Verde acusa a Milagros Marcos de «populismo»

Los componentes de la plataforma vecinal Por una Soria Verde, cuyo objetivo es impedir la ubicación de una granja de más de 4.000 cerdos en las inmediaciones del embalse de La Cuerda del Pozo, dentro del término municipal de Cidones, se han mostrado molestos por las declaraciones realizadas el viernes por la portavoz de la Junta de Castilla y León y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, en las que consideraba que las macrogranjas «no existen» y calificaba de «error» el empleo de un nombre «peyorativo» a la hora de definir una explotación «competitiva y bien dimensionada». Desde la plataforma aseguraron que utilizan la palabra macrogranja al ser «un nombre extendido para diferenciarlas de las explotaciones tradicionales, que son las que cuentan con 100, 200 o 500 animales». «No es peroyativo, es una manera de referirse a esas explotaciones que es entendible para todo el mundo», indicaron.

«No estamos demonizando esta actividad económica pero este modelo de negocio no nos gusta para esta zona», comentaron fuentes de Por una Soria Verde.

Respecto a las declaraciones de Marcos relativas a la oposición social a estos proyectos en las que la atribuía a «intereses o movimientos políticos», la plataforma contestó que no son «un movimiento político» ni está en desacuerdo de estas granjas «por ideas políticas». «Hemos dejado claros nuestros argumentos. Nadie está en contra del sector primario», señalaron.

«Defender estos proyectos con frases como que aumenta un 40% la población en aquellos lugares donde existen explotaciones de porcino [tal y como declaró la consejera] o el fomento del crecimiento de la población femenina, como hemos llegado a oír, es claramente desinformación y populismo», aseguraron. «Convocar manifestaciones en pro de los productos del cerdo, dando a entender que los que no decimos a todo que sí y exigimos rigor en los planteamientos estamos en contra, eso es populismo», añadieron al respecto.

Y es que Marcos les acusó de obrar en contra del sector primario, algo que «no tiene ninguna lógica, y menos en Castilla y León». «Nosotros lo que pedimos es que se haga un estudio global de la zona. Es más, uno de los impactos que podría tener la granja en Cidones es que se cargue la ganadería extensiva, la tradicional», señalaron.

Desde la plataforma vecinal comentaron que los requisitos con los que cuenta España a la hora de poder implantar este tipo de empresas «no son suficientes, como se ha demostrado». «Los países del norte de Europa ya no admiten este tipo de explotaciones y por eso se están instalando en los países del sur. Hay zonas de España que están contaminadas y cuentan con granjas que cumplen con la ley; pero la normativa actual no es suficiente», aseguraron.

Respecto a la afirmación de la responsable de Agricultura y Ganadería sobre que este tipo de explotaciones generan «actividad económica y beneficios en el territorio», Por una Soria Verde indicó que «puede que sea así, pero sólo a quien la promueve». «Obviar que estas granjas conllevan aspectos negativos es obviar la realidad», aseguraron representantes de la plataforma de Cidones.

En relación al porcentaje que mencionó Marcos de aumento de población en lugares en los que cuentan con granjas porcinas, desde la plataforma le animaron a que proporcione «un ejemplo». «Es la segunda vez que habla del incremento del 40% de la población pero no da ningún ejemplo de dónde ha ocurrido eso. El proyecto de Cidones únicamente recoge la creación de dos puestos de trabajo, y en ningún momento pone que tengan que ser vecinos de la zona», señalaron.

La plataforma aseguró que existe «un riesgo real» en este tipo de explotaciones respondiendo a la frase de Marcos en la que aseguraba que «si cumplen es porque no contaminan, y si contaminan, no van a tener autorización, y así va a ser». «Es que eso no se sabe hasta que el proyecto no se ha ejecutado. No existe riesgo cero y hay que ser conscientes de que el riesgo es mayor en unas explotaciones que en otras», indicaron. «Es una actividad declarada como contaminante», añadieron al respecto.

La consejera aseguró que se están poniendo en marcha explotaciones de porcino teniendo en cuenta que Castilla y León es el principal productor, que la actividad económica y los beneficios del porcino «son importantes», la apertura de la exportación a China, la eliminación de los aranceles en Japón y las previsiones de crecimiento. Atendiendo a los muchos controles existentes, para Marcos «parece razonable» que si se «impulsa actividad en el territorio y es una actividad rentable, sea una de las actividades que se está implantando». Por una Soria Verde matizó que la cría de estos cerdos tiene el principal objetivo de la «exportación» y se preguntó «por qué si van a parar a China no se producen allí».

Pero no en todos los puntos estuvieron en desacuerdo. Por una Soria Verde coincidió con la consejera en la búsqueda de «alternativas» dado que «posiblemente ese modelo no es en el que la administración está pensando para generar actividad económica». «Ese es el lado positivo que vemos a sus declaraciones, nos gusta que la Junta no considere este tipo de explotaciones como el modelo de negocio global», comentaron.