Por una Soria Verde inicia un crowdfunding «para juicios»

La plataforma vecinal Por una Soria Verde, creada para mostrar su oposición al proyecto de ubicación de una explotación de ganado porcino dentro del término municipal de Cidones, ha decidido poner en marcha un crowdfunding o micromecenazgo con el objetivo de recaudar dinero de cara a poner en marcha en el futuro procesos judiciales. Así lo decidieron recientemente sus componentes en una asamblea en la que se adoptó esta medida «por si fuera necesario pagar a abogados en el caso de futuros juicios». «Nos estamos preparando por si acaso», indicaron fuentes de la plataforma vecinal.

En el mismo encuentro analizaron las actividades realizadas y cómo afrontar los próximos pasos a dar, abriendo «la línea del crowdfunding». «Seguimos a nuestro ritmo, sin enfrentamientos», señalaron.

Además, los representantes de esta agrupación continúan con las reuniones con políticos. En los últimos días mantuvieron un encuentro con el subdelegado de la Junta en Castilla y León, Miguel Latorre, quien les transmitió «que él no tiene competencias en este tipo de asuntos», por lo que «se acoge a la legalidad». «Nos dijo que las competencias del Gobierno a este respecto están muy limitadas, ya que es algo de lo que se encarga la Junta de Castilla y León», indicaron desde Por una Soria Verde. «Vimos que no hay una intención por su parte de estudiar el tema con detalle», añadieron al respecto.

También han solicitado mantener un encuentro con la delegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virginia Barcones; con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y con el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey.

Además, está previsto que mañana remitan al Procurador del Común de Castilla y León esta problemática, adjuntando «algunas firmas» de miembros de la agrupación vecinal.

Otra de las líneas en las que están trabajando desde la agrupación vecinal es la de mantener contactos con «otras localidades tanto de la provincia como de la comunidad que están en la misma situación». «Queremos crear una red de contactos entre los pueblos de la provincia de Soria que tienen nuestro mismo problema», señalaron.

Por una Soria Verde incidió en que su misión no es «ir en contra del sector porcino». «Pero sí vemos como peligroso que ese tipo de proyectos se instalen en ubicaciones como la que se baraja en Cidones, junto al pantano de La Cuerda del Pozo», indicaron. «Y de que se instalen sin control, que sea una puerta abierta al todo vale, a que puedan instalarse en todas las ubicaciones», señalaron. «Si se hace con control y nos aseguran que no van en contra de la salud, como ya ha pasado en otros lugares, no mostraremos nuestra oposición», añadieron al respecto.

