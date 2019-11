La Soria Ya se desmarca de la reunión sobre el aeroparque

La Plataforma Soria Ya se desmarca de la cita con la empresa Layônair para conocer el proyecto del aeroparque industrial en Garray, a la que había sido invitada por la Diputación, porque «no vamos a entrar a valorar una futurible proyecto a sabiendas de la situación jurídica del PEMA», según trasladaron ayer en un comunicado de prensa.

La Plataforma confirmó que había recibido la invitación de la Diputación Provincial y agradeció a la Institución esta deferencia, pero anunció que la Soria Ya está formada por un grupo de voluntarios que dedica su tiempo libre al movimiento ciudadano, a la vez que reiteró que «sólo somos ciudadanos de a pie con una especial implicación personal con el futuro de nuestra provincia, y como tal, no es a nosotros a quienes nos corresponde adoptar decisiones que competen a responsables políticos».

En este sentido agregó que desde la Plataforma no se va a entrar a valorar un futurible proyecto que en esta ocasión la disponibilidad de los terrenos depende de una resolución jurídica para el polígono industrial del PEMA. En el comunicado también se hace expone que la «como plataforma ciudadana lógicamente estamos a favor del desarrollo de nuestra provincia, pero entendemos que cada cual debe asumir las responsabilidades que le correspondan en cada momento» y recuerdan que su papel «es reivindicar ante los responsables políticos un futuro mejor para Soria, y la de los políticos no es otra que solventar los problemas de la provincia de Soria, tomando decisiones, gestionando, actuando o llegando a acuerdos, si ello fuera necesario», concluyeron.

La reunión se celebrará hoy y al mismo encuentro han sido citados Asden y los Grupos de Acción Local. Los segundos forman parte del Consejo de Desarrollo Económico Provincial, que se celebró la semana pasada, pero a la que no acudieron, por lo que se les ha vuelto a citar, mientras que Asden solicitó que este encuentro se realizase después de la celebración de las Elecciones Generales del 10-N. El vicepresidente tercero, José Antonio de Miguel, y uno de los diputados más implicados con el aeroparque industrial, no recibió ayer con buenos ojos el plantón de la Plataforma Soria Ya «y me parece increíble que no vengan, por lo menos a enterarse del proyecto, y luego hablan del desarrollo de Soria», puntualizó.

Los responsables de Layönair han conocido estos días las instalaciones del aeródromo y el funcionamiento de la escuela de pilotos, a cargo de la empresa que gestiona estas instalaciones.

Los responsables de la empresa promotora también realizarán hoy una presentación del proyecto a los periodistas y «estas reuniones será las últimas» que realicen con colectivos en Soria, aseguró ayer De Miguel, quien avanzó el hartazgo de la firma y teme que el proyecto no se pueda desarrollar en Soria. En este sentido mencionó el reciente contrato de Airbus con el aeropuerto de Teruel, donde se va a construir un hangar para pintar aviones», «algo así es lo que queríamos para el aeródromo de Garray», puntualizó De Miguel.

No obstante, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ya anunció que había otras provincias que habían mostrado interés por este proyecto.

A fecha de hoy, la disponibilidad de los terrenos sigue siendo un hándicap para el desarrollo de este aeroparque que se quiere implantar en el polígono industrial del PEMA, cuyo decreto que marca la gestión del mismo, se encuentra pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo que presentó Asden.