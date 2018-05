Los sueños no entienden de sexos

Podría parecer un capricho, pero no lo es. Es un sueño. El de Daniela, adnamantina de diez años, que ayer formó parte de la comitiva de zarrones infantiles. Y ha sido la primera fémina en hacerlo. Llevaba años pidiéndolo, quería vestirse de zarrona y ayer, por fin, pudo hacerlo. «Estoy nerviosa», reconocía antes de vestirse, consciente de que apenas unos minutos la separaban de convertirse «en la primera zarrona de la historia».

Daniela ha vivido desde pequeña las tradiciones adnamantinas y principalmente las relacionadas con San Pascual Bailón. Su padre y uno de sus tíos fueron zarrones infantiles y otro de sus tíos es uno de los tres protagonistas de las fiestas al vestirse cada año como los antiguos pastores. Ella ha sido, es y será danzante, pero también es, desde ayer, zarrona. Hace años que pidió serlo pero en casa no la tomaron «muy en serio». El 17 de mayo pasado dijo «el año que viene yo me visto de zarrón». Al principio pensaron que podría tratarse de un capricho pero con el paso de los meses Daniela insistía a sus padres, quería cumplir su sueño y las preguntas se sucedían. ¿Por qué no puedo ser zarrón? «Porque sólo pueden ser los chicos». ¿Y por qué sólo pueden ser los chicos? «Porque tienen que tener barba». «Ya, pero los niños que hacen de zarrón, que tienen mi edad, no tienen barba». Y así, pregunta a pregunta, respuesta a respuesta, Daniela consiguió convencer a sus padres. «Su bisabuela fue pastora desde pequeña y si el zarrón representa a los pastores ella se pregunta por qué no puede haber mujeres desempeñando ese papel», explican en su familia.

Y empezaron los preparativos. Había que encontrar el traje, que se lo dejó María Pérez; el gorro de zarrón, que se lo prestó Cristina Mateo; las polainas, que se las cosió Jesús Gamarra ‘El Toba’... Daniela y sus padres han sentido en estas últimas semanas el apoyo de muchos de los adnamantinos, especialmente de los jóvenes. También habrá gente que no esté de acuerdo, reconocen, pero poco les importa cuando ven la felicidad de Daniela, quien ayer a pesar de ir vestida de zarrona no ejerció de ello. «No voy a poder dar zambombazos», explicaba.

Puede que Daniela todavía no sea totalmente consciente de lo que supone el pequeño gran paso que ha dado en Almazán, donde ha abierto camino a otras féminas. Pero no sólo en Almazán, sino también en otras localidades en las que los hombres copan el protagonismo de las tradiciones. Tradiciones que gracias a mujeres y niñas como Daniela van modificándose para lograr ser más igualitarias. Porque el sentimiento de vivir las tradiciones, como los sueños, no entiende de sexos.