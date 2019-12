Tardelcuende y Quintana liquidarán la Mancomunidad del Río Izana

Tardelcuende y Quintana Redonda han decidido liquidar la Mancomunidad del Río Izana después de que la salida de Matamala de Almazán ya es oficial, según explicó el presidente de la mancomunidad, Ricardo Corredor.

La mancomunidad, que se constituyó hace una veintena de años, estaba formada por los tres pueblos de la comarca. Esta semana se reunieron los alcaldes de Tardelcuende y Quintana Redonda para tomar una decisión sobre el futuro de la misma. Corredor indicó que se ha ordenado elaborar un informe jurídico con la información del estado de cuentas y también los activos con los que cuenta la mancomunidad para vender aquellos que se consideren.

Una vez que se tenga la documentación los alcaldes se volverán a reunir para realizar todo el proceso de disolución, que Corredor estima que se lleve a cabo en los primeros seis meses de 2020. Cada uno de los ayuntamientos tiene que acordarlo en sus respectivos plenos.

La salida de Matamala ha sido el detonante para adoptar la decisión de la disolución, dado que su mantenimiento con los dos pueblos se hace difícil. Sin embargo el funcionamiento de la mancomunidad comenzó a ser residual desde que dejó de realizar el servicio de recogida de basuras hace varios años a consecuencia de que se rompió el camión. «Este camión lo había comprado la Junta y ahora no quiso reponerlo, así que no pudimos continuar con la recogida de basuras», puntualizó Corredor, quien lamentó que «si la Junta hubiese repuesto el camión, dado que la mancomunidad no tenía presupuesto para ello, seguro que seguiríamos funcionando». Desde entonces, la Diputación se encarga de la recogida en los tres pueblos. Precisamente, la suspensión del servicio, para el que la mancomunidad tenía contratado un empleado, es lo que ha empujado a Matamala a abandonar la, dado que una de las principales razones para constituir la agrupación fue para realizar la recogida de residuos sólidos urbanos de manera conjunta.

La disolución de la misma no ocasiona ningún trastorno a estos tres municipios dado que lo realizarán a través de la Diputación cada uno de manera independiente. El alcalde de Tardelcuende, Ricardo Corredor, anunció que se tendrá que actualizar las tasas en los recibos, porque las subidas de los últimos años las ha asumido la mancomunidad, aunque esto ya dependerá de cada uno de los ayuntamientos.

Sin embargo, la gestión y el mantenimiento del punto limpio que la mancomunidad tiene en Tardelcuende, no tiene una solución tan fácil. Según comentó Corredor, si se disuelve la mancomunidad «no sé quién se va a hacer cargo de este punto limpio, esto es un asunto que tenemos que abordar entre los tres alcaldes».

El todavía presidente consideró que otras actividades que realizaban de manera conjunta los tres pueblos se pueden seguir haciendo con la predisposición de los tres ayuntamientos. Entre ellas se encuentra la celebración de la Cabalgata de Reyes, o bien la contratación de un monitor deportivo para los tres pueblos.

Corredor ante la inminente disolución también puso encima de la mesa la necesidad de mantener en uso la motobomba que pertenece a la mancomunidad, por la necesidad de contar con este vehículo por la importante masa forestal en la comarca de incendios que la hace vulnerable a los incendios. Solo hay que recordar que el incendio más grave en los montes de Soria tuvo lugar en esta zona. Por ello, Corredor apuesta que los tres ayuntamientos mantengan el convenio con la Junta para garantizar este servicio ante posibles fuegos.

La mancomunidad tiene en propiedad más maquinaria, como un camión multiusos, una barredora y una retroexcavadora, entre otras que formarán parte del inventario que se quiere sacar a la venta, «pero sin prisa», aclaró el presidente.

La Mancomunidad del Río Izana se nutría anualmente con una subvención de la Junta de Castilla y León y de las aportaciones de los tres ayuntamientos. El último año el Gobierno regional concedió 12.000 euros y cada pueblo aportó unos 11.000 euros, aproximadamente. Dinero que variaba cada año y se pagaba en función de las necesidades presupuestarias.

Por último, Ricardo Corredor indicó que la nueva ordenación del territorio diseñada por la Junta de Castilla y León, con la consiguiente división de la provincia en Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost) no ha tenido sensibilidad con las mancomunidades de servicios como la del Río Izana, que ya estaban en funcionamiento precisamente para prestar servicios como los que se plantean a través de las Ubost. En esta propuesta se ha separado a los tres pueblos de esta mancomunidad, de tal manera que Matamala ha quedado dentro de la Ubost de Almazán y Quintana y Tardelcuende, en la de Soria.