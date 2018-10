Tejado niega tener una calle que se llame Carrero Blanco

«Tejado no tiene ninguna calle con nombre de políticos. Se cambiaron ya hace bastantes años». El alcalde de Tejado, Rufo Martínez Andrés, aseguró ayer que el municipio no tiene denominaciones franquistas en su callejero. El municipio soriano ha saltado a la palestra como uno de los 16 pueblos del país que mantienen calles dedicadas a Carrero Blanco. El dato en cuestión figura «en la información del Gobierno facilitada este mes de octubre al senador de Compromís Carles Mulet, que mantiene a través del Senado una campaña para que los callejeros españoles no contengan nomenclaturas franquistas y se retiren de edificios y espacios públicos los símbolos de la dictadura», según informó Europa Press.

El dirigente municipal popular manifestó que los «nombres de políticos se quitaron hace muchos años y se buscaron otros más actuales». Martínez Andrés, que no utilizó en ningún momento la terminología de calles franquistas, añadió que los cambios se hicieron en todo el municipio, tanto en Tejado como en sus seis pedanías: Castil de Tierra, Nomparedes, Alparrache, Sauquillo de Boñices, Zamón y Villanueva de Zamajón.

«Con toda seguridad te digo que no hay ninguno”, agregó, sin poder precisar qué calle se había llamado Carrero Blanco, cuál había sido la nueva denominación, ni siquiera si había existido la citada calle. El alcalde sí reconoció que tanto en Nomparedes como en Tejado habían existido sendas calles llamadas General Franco. Mulet reclamó información al Ejecutivo sobre las calles dedicadas al almirante y el Gobierno le respondió que eran 18 en 16 localidades, «según los datos del último callejero disponible, del 1 de enero de 2018». Rufo Martínez instó al senador valenciano a «buscar bien porque en el callejero de Tejado no hay nada de eso».

El senador remitió la lista a la Mesa para que se dirija a estos ayuntamientos reclamándoles la retirada del nombre, requerimiento que no ha llegado aún a Tejado.

Junto con la supuesta calle de Tejado, y de acuerdo con los datos del callejero, el militar franquista tiene doce calles, tres avenidas, dos travesías y una rua. Repartidas por las localidades conquenses de Abia de la Obispalia, El Peral, Villagarcía del Llano, Villarpardo y Villanueva de la Jara; en Callosa del Segura y Catral (Alicante); en Cabañas del Castillo (Cáceres); en El Puerto de Santa María (Cádiz); en San Pedro del Pinatar (Murcia); en Beariz (Ourense); en Santoña (Cantabria); en Villar del Salz (Teruel) y en Las Ventas de Retamosa (Toledo).

A estos municipios se suma el de Laracha, en A Coruña, que aparece sin embargo tres veces en el listado porque según el callejero tiene dedicadas al almirante dos travesías y una rúa. Estrecho colaborador de Franco durante la Dictadura, Carrero Blanco fue nombrado presidente del Gobierno en junio de 1973. En diciembre de ese mismo año fue asesinado por ETA en un atentado en Madrid.

Los últimos municipios de la provincia en cambiar nombres franquistas de sus calles lo hicieron precisamente tras la petición del partido político valenciano. Fueron Nepas y Vozmediano en respuesta a la petición de Compromís. El senador Carles Mulet inició una campaña en el Senado poniéndose en contacto con más de 2.000 municipios del país que tenían nombres relativos al franquismo, apelando al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

En el caso de Vozmediano la calle General Mola pasó a llamarse calle Mayor, y en Nepas, se pasó a denominar plaza Mayor el lugar que antes aparecía en el callejero