Torlengua denuncia la ausencia del párroco en actos de Semana Santa

Los vecinos de Torlengua han celebrado esta Semana Santa sin la presencia del sacerdote. El párroco de la localidad únicamente ofició ayer la misa del Domingo de Pascua y lo hizo por la tarde, con las consiguientes quejas de los feligreses, según explicó el alcalde de la localidad, Matías Ágreda.

Torlengua, con sus vecinos y visitantes, «creen que han sido castigados esta Semana Santa por la falta de párrocos en la Soria rural y temen que sea la tónica en próximos años», según se recoge en un comunicado remitido ayer por el Ayuntamiento en el que se lamenta de que los vecinos «han visto como las actos religiosos de su tradicional Semana Santa, algunos con renombre, se han visto relegados en favor de otras localidades vecinas por la carencia de curas en las parroquias del medio rural».

El alcalde explicó que el párroco no acudió a la celebración religiosa de la ‘bendición del romero’ del Domingo de Ramos, ni a los oficios de la tarde del Viernes Santo. La procesión del Viernes Santo se celebró gracias al interés y la disposición de los vecinos y con una afluencia de casi un centenar de personas, puntualizó el alcalde, quien también lamentó que la procesión del Encuentro se celebrase ayer por la tarde con «la falta de afluencia de público porque regresaban a sus destinos de origen», dijo Matías Ágreda. Una situación que ha afectado al nuevo local hostelero y «la verdad es que estamos peleando por el pueblo y luego pasa esto».

En estos días, el Ayuntamiento intentó contactar sin éxito con el párroco que es el titular en Serón de Nágima, para intentar adaptar los horarios de las celebraciones. «Después de llamarle en varias ocasiones no y no nos ha contestado», expuso el alcalde. Torlengua cuenta con un censo de 61 habitantes, aunque en invierno residen solo unos 15 vecinos. En estos días de Semana Santa la población llega a los 200 vecinos «y el no tener un sacerdote durante las celebraciones religiosas ha molestado a los vecinos», insistió el alcalde.

Desde el pasado invierno la parroquia no ha recibido asistencia del párroco titular, «aun con una comunidad de feligreses fiel domingo tras domingo o sábado tarde como venía siendo los últimos años», recoge el Ayuntamiento en su comunicado. El problema surge desde la jubilación del párroco que llevaba los pueblos de Torlengua, Fuentelmonge, Cañamaque, Maján, Monteagudo y Valtueña. Estas localidades se han repartido entre los párrocos de Morón de Almazán y Serón de Nágima. A Torlengua le ha correspondido el último pueblo.

El vicario general de la Diócesis, Gabriel Ángel Rodríguez, manifestó ayer desconocer este problema puntual en Torlengua y manifestó que «de haberlo no se tiene que dirimir en la prensa».

Por otra parte, ante la jubilación del párroco, los vecinos de Torlengua han comenzado a recoger firmas entre toda la comunidad de feligreses para recuperar los libros y bienes parroquiales de Torlengua distribuidos hasta ahora entre las casas parroquiales de Fuentelmonge y Serón de Nágima, y tenerlos depositados en la Iglesia de Santiago el Mayor de Torlengua, «son bienes del pueblo y queremos que se queden aquí en lugar de que se los lleven a El Burgo», concluyó Ágreda.