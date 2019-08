Tozudo, sí, pero también inteligente y entrañable

«El burro no sabe leer, / pero tiene memoria. / El burro llega el último a la meta, / ¡pero le cantan los poetas!». Algo tendrá el animal que aparece en la imagen para que haya despertado la devoción de reconocidos escritores como, en este caso, Gloria Fuertes y también Juan Ramón Jiménez, que inmortalizó a Platero como el animal más amoroso del mundo en el reino infantil. Buscar a un poeta con devoción similar hacia este «entrañable» animal puede parecer misión imposible en pleno siglo XXI, pero lo encontramos en persona de Luis Ángel Tejedor que nos guía, más allá de los versos, por el presente de este equino que hace no tanto estuvo al borde de la extinción.

Miedosos, enfadicas, tozudos y también inteligentes son algunos de los adjetivos que pueden colgarse de este animal, durante décadas «una herramienta de trabajo» sin parangón.

Los pocos burros que quedan hoy en la provincia se tienen por capricho, más por cariño que por otra cosa, aunque en algunos casos también se les saca cierto rendimiento en el área del turismo activo. «Hoy por hoy no tiene un sentido económico, sino de compañía. Por gusto», apunta Luis Ángel que ha llegado a tener una quincena de burrillos. Pueden asustarse de una bolsa que vean en el suelo, o de un paso de cebra o incluso del ruido que hacen ellos mismos cuando pisan asfalto por primera vez. «Hasta que no se hacen adultos no acaban de fiarse, pero luego son muy dóciles y listos», y rebuznan a placer, de forma seca los machos, y «de un modo más dulce y como cantando las hembras». A pesar de esta dulzura conviene saber que pueden dar considerables coces, tanto con las patas traseras como con las delanteras. Y que también muerden.

Los burros son bastante más longevos que los caballos y pueden llegar a vivir hasta 35 años, tiempo que se alarga «ahora que ya no se les explota porque antes estaban todo el día trabajando», cuenta Luis Ángel. Alcanzan la madurez sexual entre los dos y los dos años y medio.

Al igual que sucede en el conjunto de los equinos, los burros tienen delicado el intestino, por donde les viene la mayor parte de sus dolencias. La delicadeza de este animal se siente también en los partos y la sufren tanto las madres como las crías. «Lo que sucede es que tienen una gestación muy larga, de entre 12 y 13 meses, un mes más que las yeguas, y las crías suelen nacer muy grandes», con el consiguiente peligro. Su dieta se compone a base de pastos, alfalfa, arbustos y pienso.

Sus orejas son muy diferentes de tamaño dependiendo de la raza: el catalán las tiene parecidas a un caballo, mientras que el zamorano tienen unas orejas considerables. Su capa puede ser de muchos colores, incluso tener lanas rubias, lo que sucede cuando son muy lanudos. El zamorano, un burro autóctono, suele tener la capa marrón; los de raza catalana tiran a negros y los andaluces son grises. Leales, nobles e inteligentes, los burros también tienen su fiesta, concretamente el día 8 de mayor, cuando se celebra el Día Internacional del Burro. No es broma.