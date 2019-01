El trabajo en la resina interesa a colombianos, venezolanos y argentinos

La resina de los montes de Tardelcuende traspasa fronteras. El interés como fuente de empleo ya ha cruzado el océano Atlántico. Venezolanos, colombianos y argentinos se ofrecen para trabajar como resineros en la pequeña localidad soriana que ha resucitado, hace ocho años, sus pinos para volver a extraer uno de sus principales recursos.

El Ayuntamiento dispone de una bolsa de empleo con los currículum de personas de fuera interesadas en trabajar en el municipio y el alcalde, Ricardo Corredor, atiende al mes una veintena de llamadas de personas interesadas en trabajar en la resina. De los 50 currículum, una quincena se ofrece para trabajar en la extracción de la miera y de ellos, la mitad, han llegado desde Venezuela, Colombia y Argentina.

«Dos de cada tres llamadas que atiendo últimamente preguntando por las condiciones y las posibilidades de trabajo proceden de Venezuela», puntualizó Corredor. El resto de interesados son residentes de distintas poblaciones españolas como Barcelona, Cantabria, Elche, Alicante y Valencia. «El último ha llegado desde Gerona», puntualiza el regidor socialista.

La actividad laboral en torno a la resina ha ido creciendo paulatinamente desde que en los años 2010 y 2011 el Ayuntamiento decidió recuperar una actividad en el monte que se había perdido hace décadas, empujada por las duras condiciones laborales y el bajo precio de la resina al entrar el producto de otros países en el mercado.

De los tres resineros que comenzaron con este trabajo en el municipio, además de un empleado municipal, en el año 2011, en la campaña de 2018 han trabajado 25 resineros por cuenta propia y tres más a cuenta del Ayuntamiento para avanzar en ensayos y experimentos dentro del sector. A esto se suma que Tardelcuende, en esta década, se ha convertido en una escuela de resineros, «muchos de los que aprendieron o trabajaron en Tardelcuende están ahora en otros montes», añadió el alcalde.

El Consistorio cuenta con diversos canales de contacto para atraer a futuros trabajadores hacia la resina y han dado sus frutos a lo largo de estos años. Parte de la demanda de los interesados llega a través de la Fundación Cepaim (organización internacional de la sociedad civil española y colaboradora con el Estado en el desarrollo de las políticas de integración de las personas migrantes y refugiadas), otras a través de la Asociación Española contra la despoblación, cuyo objetivo es repoblar el medio rural, pero también se interesan personas que ha conocido las posibilidades de este trabajo por su divulgación en los medios de comunicación o bien a través de los propios resineros que han participados en programas de formación y que se encuentran en activo.

Alejandro Calonge acaba de concluir su primera campaña de resinación en el monte de Tardelcuende, localidad en la que se ha asentado con su esposa y sus hijos de 9 y 6 años. Este trabajador de 42 años estaba «harto de trabajar mil horas por mil euros al mes y también quería que mis hijos se criaran de un forma diferente», significó por eso decidió dejar la ciudad e instalarse en Tardelcuende. Llegó el Miércoles El Pregón del año pasado y su experiencia no ha podido ser mejor. Esta campaña ha trabajado 8.500 pinos y la que viene se atreverá con 10.000. Este año ha recogido 20.000 kilos «y creo que se puede seguir creciendo porque este negocio está repuntando y cada vez hay más demanda», aseguró Calonge, quien explicó que la industria ha comenzado a sustituir muchos plásticos por resinas, «el producto hace falta», indicó.

Alejandro conoció la posibilidad de trabajar en la resina de Tardelcuende y se informó en el Ayuntamiento. Posteriormente tomó la decisión de residir en la localidad con su familia «porque creo que es más fácil el desplazamiento al monte desde el pueblo que desde Soria», explicó. Uno de los aspectos que más valora de su trabajo como resinero es la libertad a la hora de realizar el trabajo, «aunque metes muchas horas al día y tienes que estar nueve meses a piñón fijo hay una total libertad para trabajar y además puedes mejorar tus ingresos económicos, en mi primera campaña he conseguido un sueldo majo», confirmó, quien no echa de menos sus anteriores trabajos como músico en una orquesta y posteriormente como repartidor.

La libertad laboral y el contacto con la naturaleza son aspectos que valora Karim, otro resinero de Tardelcuende que este año ha concluido su tercera campaña. La pérdida de su empleo en una empresa maderera de Soria a causa de la crisis, en la que había estado 22 años, condujo a este argelino de 55 años hasta Tardelcuende. «Unos amigos me comentaron la posibilidad de que se estaban ofreciendo cursillos en Tardelcuende para aprender el oficio y entonces me entrevisté con el alcalde, me apunté al cursillo una semana y me quedé», aclaró este veterano.

En su primer año trabajó 5.000 pinos que ha ido subiendo de mil en mil. En la cuarta campaña que comenzará en los próximos meses se atreverá con los 9.000 pinos, «voy a probar, aunque no me encuentro muy bien de salud y es un poco duro», reconoció. Sin embargo, para Karim el trabajo en la resina es «bueno» porque le gusta «el contacto con la naturaleza y que puede realizar la tarea sin que nadie le mande». Al igual que su compañero afirmó que hay que estar muchas horas en el monte para picar y para derroñar, «por lo menos tienes que hacer unos 300 pinos al día, pero para que el que quiere trabajar no hay problema». También se muestra contento con el resultado económico de la campaña, una vez que realizó la inversión en la herramienta el primer año.

Karim reside en la capital soriana y se desplaza todos los días a Tardelcuende para trabajar en el monte. Esta decidido que mientras su salud le responda va a continuar trabajando como resinero porque le resulta rentable, sobre todo ahora que tiene una hija estudiando en la Universidad en Alcalá de Henares (Madrid). Karim llegó a España a principios de la década de los 90 y comenzó a trabajar en Castellón, como ebanista y carpintero. Una vez allí regularizó su situación como emigrante lo que le facilitó su contratación como en una fábrica maderera de Soria, hasta donde llegó por mediación de unos amigos. Hace unos años se reinventó, como muchos parados con la crisis, y a partir de ahí está centrado en el trabajo de la resina, donde reconoce que está bien, «al final todos los trabajos son duros».

La regularización de emigrantes para trabajar en Soria en la actualidad es un hándicap para acoger a las personas interesadas desde otros países como Venezuela y Colombia, «muchos de ellos formados y preparados», indicó el alcalde de Tardelcuende, quien ha comentado con los responsables de la Subdelegación del Gobierno la necesidad de facilitar los trámites a los extranjeros para trabajar en la resina.

En la actualidad este colectivo trabaja por su cuenta y están dados de alta en el régimen de autónomos y pueden acogerse al SETA, con una reducción importante en la cuota mensual. Declaran sus ingresos en Hacienda, a través de módulos, y sus ingresos dependen de la cantidad de cosecha de resina que recojan y del precio de la misma en cada campaña. La venta de la resina de Tardelcuende prácticamente se encuentra asegurada con contratos en la localidad a dos compañías que se dedican a la transformación.

El Ayuntamiento de Tardelcuende ha comenzado a preocuparse por las condiciones en las que se encuentran los montes que demanda una mayor limpieza para poder acceder a los pinos y trabajarlos. Se trata de una de las principales demandas del Consistorio a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Tardelcuende ya tiene adjudicados los 150.000 pinos de sus montes municipales a la explotación de la resina, por los que cobra 20 céntimos por pino a una sola cara. Ahora el objetivo es convencer a los propietarios privados para que los cedan.