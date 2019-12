El tripartito aprueba en solitario un Presupuesto «equilibrado»

El tripartito de la Diputación Provincial aprobó ayer en solitario el Presupuesto«equilibrado y por debajo del techo de gasto» para 2020, según manifestó el presidente, Benito Serrano, quien trasladó su compromiso para aumentar la financiación externa que permita poner en marcha políticas de empleo y contar con más recursos para destinarlo a gasto de servicios sociales y actuaciones para frenar la despoblación.

Con trece votos a favor (PP, PPSO, Cs y el del diputado no adscrito Miguel Cobo) salieron adelante unas cuentas de 53,9 millones de euros que votaron en contra (12 votos) los diputados del PSOE por ser «poco inversoras, conformistas y llenas de recortes y ausencias», dijo el portavoz socialista en su intervención, Luis Rey.

La sesión del debate presupuestario se prolongó durante tres horas y en la misma también se aprobaron las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo tanto para el personal laboral como para el funcionario. La primera contó con la unanimidad de todos los grupos políticos y también ha tenido el visto bueno de los sindicatos en la mesa de negociación. La principal novedad es la equiparación de los técnicos medios laborales a los funcionarios. Además el equipo de Gobierno ha modificado la plaza de encargado de capataces por una de mecánico de mantenimiento en el departamento de Vías y Obras.

La relación de puestos de personal funcionario se aprobó con la abstención del PSOE que no vio claro la creación de una segunda plaza de archivero y echó en falta la creación de más puestos de técnicos para la resolución de expedientes, según expuso en su intervención el diputado del PSOE, Pedro Casas, quien reprochó al tripartito que tiene paralizado el servicio provincial de la energía, «necesario para captar las líneas de ayudas de Europa», puntualizó.

El contenido del borrador que presentó ayer el tripartito en el pleno, con el objetivo de mejorarlo y ajustarlo con partidas de los remanentes en los próximos meses, centró la mayor parte de la sesión. El debate puso de manifiesto la buena armonía entre PP, Cs y la Plataforma del Pueblo Soria a la hora de defender las cuentas para 2020.

El presidente popular, Benito Serrano, destacó las cifras más importantes tanto de los capítulos de gastos como de ingresos. Entre ellas mencionó la dotación de cinco millones de euros de fondos propios para mantener la inversión en las obras de Planes Provinciales que cifró en 9,1 millones para el próximo año. La partida de Planes como la de Carreteras espera incrementarlas el tripartito con los remanentes, «como se hizo el año pasado», significó Serrano, quien también subrayó que a lo largo del próximo año se pueden obtener ingresos por la enajenación de la sede la Casa de Soria en Madrid y también por la desinversión de la Diputación en Norma Doors, «veremos a ver lo que pasa», dijo Serrano.

Sus socios de Gobierno pusieron el acento en la necesidad de mostrarse más reivindicativos frente a la Junta de Castilla y León ante la «precaria financiación de los servicios sociales en los que no solo tenemos gasto en teleasistencia y ayuda a domicilio, sino que también están las residencias de la tercera edad», manifestó el portavoz de Ciudadanos y vicepresidente, Saturnino de Gregorio, quien aseguró que estas cuentas «permiten seguir luchando para que la provincia no muera».

Para el portavoz de la PPSO, Antonio Pardo, «llamar a la puerta de la Junta de Castilla y León» para conseguir financiación extraordinaria debe ser uno de los retos del equipo de Gobierno para el próximo año. «No se puede seguir financiado competencias impropias», aclaró, en relación a la prestación de servicios sociales y concretamente al gasto que suponen las residencias de ancianos, que este año arrojará un déficit de cinco millones de euros. Pardo también expuso que la necesidad de revisar con el Gobierno regional el Acuerdo Marco para la prestación del resto de servicios sociales que también cerrará este año con déficit, que en este caso será de 2,4 millones de euros «y que se está soportando desde la Diputación». En este sentido también mencionó otras raquíticas partidas que recibe la Diputación soriana por parte de la Junta como los 55.000 euros para promoción turística o los 46.000 euros para la extinción de incendios, «nos están ninguneando», dijo.

Para Pardo el borrador que se aprobó ayer es «digno» y «cumple con el acuerdo de gobernabilidad» que firmó el tripartito en el inicio de la legislatura. Además para el portavoz de la Plataforma el Presupuesto es «inversor» y «municipalista», porque destina el 28% del dinero a proyectos de inversión que siguen atendiendo las necesidades de los núcleos de población.

Por último el portavoz de la PPSO y expresidente de la Diputación subrayó, en su intervención, que la Diputación soriana es una de las que menos recauda por el IAE de las empresas, al tener una cuota de las más bajas. Solo percibe 75.000 euros cuando podría ingresar hasta 1,2 millones de euros. Algo que se mantiene para beneficiar a los empresarios de la provincia.

Al grupo de la oposición socialista no le gustan estos Presupuestos y por eso ayer los votaron en contra. «Conformistas, sin proyectos, sin ingresos nuevos y poco inversores». Así los calificó el portavoz, Luis Rey, a que no le sirvieron las excusas de que se había bajado la inversión en un 41,6% porque el año pasado se contaban con las ayudas del IDAE en materia de eficiencia energética, «estas ayudas se tuvieron porque se trabajó para conseguirlas», significó.

Rey acusó al tripartito de presentar unas cuentas al Pleno carentes de rigor. En este sentido corrigió al equipo de Gobierno en que el Presupuesto no cumple la regla del gasto, «porque hay un informe de intervención que así lo dice» y la partida de Planes es de 8,2 millones de euros «no sé de dónde se sacan que son nueve millones, a no ser que piensen pagarlos sus diputados con los 100.000 euros de ese pacto que han firmado». También reprochó que las cuentas no hayan pasado por los órganos de participación de la Diputación, como el consejo de alcaldes o la Mesa del Diálogo Social.

Rey señaló algunas ausencias de partidas para proyectos como el de nieve de Urbión, el circuito de aguas bravas en San Esteban o el albergue de Piqueras. En cuanto a los recortes, Rey mencionó la partida de ayudas para los Grupos de Acción Local, en Cultura para la compra de libros o las subvenciones para impulsar la Marca de Garantía de la Trufa.

El portavoz socialista instó al equipo de Gobierno a retirar estos Presupuestos y a corregirlos para aprobarlos a principio de año. En este caso, el PSOE se comprometería a apoyarlos si se «presentan un compromiso de la Junta de Castilla y León para aportar los dos millones del Plan Soria correspondiente a este año que no los han ingresado» y también si amplían la partida para la ampliación de internet en el medio rural de los 600.000 al millón de euros.

Serrano aseguró que el dinero del Plan Soria de 2019 no se ha perdido, «nadie nos ha dicho lo contrario, se podrá ampliar otra anualidad» y en materia de internet, recordó que hay un compromiso de inversión de 2,4 millones de euros para los próximos años. Terminó reprochando al PSOE su falta de propuestas.