El tripartito presenta su primer Presupuesto de 53,8 millones

El tripartito de la Diputación Provincial presentó ayer en comisión su primer borrador de Presupuestos que contemplan la previsión de ingresos y gastos para el año 2020 y que se elevan a los 53,8 millones de euros.

El equipo de Gobierno dio a conocer las cuentas a la oposición y el viernes volverá a celebrar otra comisión de Hacienda, con el objetivo de avanzar en el documento y presentarlo para su aprobación en un pleno extraordinario que se celebrará entre Navidad y Año Nuevo, como viene siendo habitual, según indicó ayer el presidente, Benito Serrano.

El capítulo de inversiones se eleva a 12,3 millones de euros. Las cifras de este presupuesto son muy similares a las aprobadas para 2018 que fue concretamente de 53,6 millones de euros y unas inversiones de 14 millones. Serrano ya advirtió que los Presupuestos para el próximo año son cifras parecidas a las de años anteriores, «porque los ingresos son los que son», a excepción de los correspondientes a 2019. En estos la cifra se disparó hasta los 61,3 millones de euros, con unas inversiones de 21,1 millones. Fueron excepcionales porque se incorporaron los nueve millones para financiar los proyectos del cambio de alumbrado de eficiencia energética en los municipios sorianos.

Serrano admitió que los ingresos no han subido mucho y «nos tocará pelearnos con la Junta y con el Gobierno para incrementar los ingresos y poder subir el techo de gasto».

En este sentido, Serrano manifestó que estos son sus primeros Presupuestos y espera poder mejorar muchas de las partidas en los próximos cuatro años. Subrayó que la partida del gasto del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos ha subido, «porque en su día no se sacó a licitación y se ha comprometido una partida importante, por eso es esencial realizar una gestión para tratar atraer recursos de fuera», dado que el presidente de la Diputación anunció que no tiene intención de subir las tasas a los vecinos para incrementar los ingresos. El tripartito tiene en mente varios proyectos para los que necesitará financiación externa de otras administraciones. Serrano aseguró que se el equipo de Gobierno se va a comprometer con el proyecto de nieve de Urbión, entre otros. Insistió que para desarrollar actuaciones como ésta se necesita contar con financiación a mayores, dado que no se puede afrontar con los recursos de la propia Institución Provincial.