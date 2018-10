Unión del Consistorio adnamantino para actuar en el entorno de Gran Vía

Los concejales adnamantinos aprobaron ayer por unanimidad, en el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, la solicitud de proyectos a los Planes Provinciales de la Diputación de Soria, que, en su totalidad, superan los 1,6 millones de euros. Tanto los concejales no adscritos como los populares dieron el visto bueno a las propuestas presentadas por el primer edil, José Antonio de Miguel, ex miembro de Ciudadanos y actualmente no adscrito.

El portavoz del PSOE en Almazán, Jesús Cedazo, incidió en que «es la primera vez en cuatro años que la convocatoria de Planes Provinciales sale adelante a la primera». A pesar de ese apoyo unánime, el socialista reconoce que no ha habido «reuniones» para tratar la necesidad de priorizar unos proyectos sobre otros. «Hemos hablado de la necesidad de actuar en la UN4 y era lógico que se actuase ahí», señaló.

Y es que si en algo coinciden los ediles adnamantinos es en la necesidad de que la Unidad de Normalización (UN) 4, una céntrica zona ubicada junto a la plaza de la Gran Vía, sea urbanizada. Es un área que se encuentra «bastante deteriorada» y de la que el Ayuntamiento de Almazán ha estado preocupada en los últimos tiempos, llegando a adquirir diferentes inmuebles, principalmente en estado de ruina, con el fin de derribarlos y poder acondicionar la zona. «Es algo que nos ha llevado varios años», reconoció De Miguel.

Para dichos trabajos el alcalde indicó que se contará con una cuantía cercana a los 250.000 euros.

Además de actuar en esta zona, los concejales quieren que parte de los 1,658 millones de euros vayan a parar a la pavimentación de calles. Entre sus prioridades destacan la calle De los Huertos y de San Pedro Caído a La Merced. Respecto a esta última vía, el regidor señaló que las labores tendrían que llevarse a cabo «con contribuciones especiales por parte de los vecinos».

Cedazo matizó que en el caso de que la cuantía destinada a través de Planes Provinciales por parte de la Diputación no alcance para llevar a cabo estas mejoras en dichas vías, éstas deberán «ser costeadas aunque sea con fondos propios».

Por su parte, la concejala no adscrita (anteriormente perteneciente al Partido Popular) Montse Torres comentó que la cuantía prevista para redes y pavimentación, de un millón de euros, servirá para «iniciar proyectos relevantes» y «no ir dejando remates que en ocasiones pueden no llegar a ejecutarse».

Torres insistió en que los trabajos deben priorizarse según el listado de vías que se realizó durante la comisión de Hacienda en la que se trataron estos temas. «No voy a dar una carta en blanco, por lo menos hay que tener una base de prioridades», señaló.

También se llevarán a cabo mejoras en algunos de los siete barrios con los que cuenta la localidad. «En este caso les toca a Lodares del Monte, Fuentelcarro y Tejerizas; vamos rotando», explicó el regidor, quien añadió que la cuantía destinada para cada uno de ellos será de 20.000 euros.

De Miguel matizó que aunque se soliciten más de 1,6 millones de euros a Planes Provinciales, la Diputación otorgará al Ayuntamiento de Almazán una cuantía cercana a los 500.000 euros.

«La cantidad es un brindis al sol», insistió Cedazo, quien comentó que la cuantía se destinará principalmente a la UN4, «una de las demandas».

También se dio el visto bueno por unanimidad a la modificación de crédito de 30.000 euros que serán destinados a la parroquia de Almazán para hacer frente a la reparación de la iglesia de San Pedro, algo previsible, ya que los concejales habían mostrado su apoyo en la comisión previa.

«Es algo que nos parece bien, eso sí, hay que instar al Obispado de Osma-Soria a que actúe de inmediato en el templo, a la mayor brevedad posible», explicó el portavoz de los socialistas adnamantinos.

Cedazo señaló que «la propiedad de la iglesia es suya y, por lo tanto, debería implicarse más porque se trata de monumentos».

Esta misma opinión fue compartida por la concejala no adscrita Montse Torres. «Abstrayéndome de la titularidad de estos bienes considero que es necesario llevar a cabo esa inversión en el patrimonio de Almazán», explicó, debido a que recientemente el crucero del templo sufrió diversos desprendimientos. «Está justificada la actuación y supongo que será a través de un acuerdo con la parroquia pero considero que el Obispado debería mirar más por sus bienes», indicó. «Es algo criticable porque el Obispado sí que estuvo atento cuando hubo de poner esos bienes a su nombre», añadió.

Torres señaló además que entiende que la Diócesis de Osma-Soria «tiene mucho patrimonio» pero matizó que «es necesario conservarlo». «Y tengo la impresión de que cuanto más pequeño es el municipio parece que dejan más de lado los templos», lamentó.