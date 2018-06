Uno de los muros del castillo de Vozmediano se desploma

Un fuerte estruendo despertó ayer a los vecinos de Vozmediano. «Entre las 6.30 y las 7.00 horas se desplomó uno de los muros del castillo» de la localidad, explicó el regidor, Juan Carlos Rodrigo, quien señaló que no hubo que lamentar daños personales, a pesar de que algunos de los escombros alcanzaron el casco urbano.

Y es que el trozo de la muralla de la fortaleza que se derrumbó tenía unas medidas aproximadas de 10 metros de longitud por cinco de altitud, cuya caída provocó «un gran estruendo que alertó a los vecinos».

«Las piedras han caído sobre una casa, que está deshabitada», indicó Rodrigo, quien informó de que el Ayuntamiento acordonó la zona, incluyendo en la misma una vivienda habitada con el fin de prevenir posibles nuevos derrumbamientos y que estos pudieran afectar a casas y a sus habitantes.

Y es que no será hasta hoy cuando se conozca el estado real en el que se encuentra la fortaleza, ya que en la mañana de ayer el alcalde de Vozmediano se puso en contacto con Patrimonio de la Junta de Castilla y León para notificar lo ocurrido. «Al ser fiestas en Soria, el técnico no puede venir hasta mañana [por hoy]», lamentó.

En el castillo de Vozmediano se realizaron obras de consolidación «hace dos o tres años», como señaló el alcalde, centrándose principalmente en una de las torres, la del homenaje, que se encontraba en peor estado al presentar una gran grieta que amenazaba con el derrumbe de dicha construcción. «Nos centramos en ella porque es la zona que está más cercana a viviendas habitadas», comentó el regidor, que mostró su preocupación ante la posibilidad de que el derrumbe hubiera podido afectar a casas en las que residieran de manera habitual vecinos.

Rodrigo es consciente del deterioro sufrido por el edificio, aunque indicó que el Ayuntamiento de la localidad no puede hacer frente a la inversión necesaria para rehabilitarlo. «Está en muy mal estado, desde hace años. Pero son unas obras muy costosas que no pueden ser asumidas por el Ayuntamiento», señaló, y es que la administración municipal es la propietaria del mismo y en su interior se encuentra el cementerio.

«Siempre hemos sido conscientes de que no estaba bien y de que podía pasar algo así. Patrimonio de la Junta de Castilla y León nos indicó hace tiempo que teníamos que instaurar unos días de visita para que estuviera abierto al público y solicitamos que no fuera así precisamente por el mal estado y porque considerábamos que no podía ser visitado», explicó. «Hace años que veíamos grietas y la verdad es que creemos que debido al mal estado en el que se encontraba el muro que ahora se ha derrumbado las lluvias fuertes que ha habido en los últimos días puede que hayan dado el último empujoncito que necesitaba para ceder», señaló. «Nunca se sabe si esto puede tardar en pasar diez años o diez días», añadió el primer edil, quien sentenció que «lo más importante» es que tras el derrumbe registrado en la mañana de ayer no hubiera que lamentar daños personales.

Desde su conquista en el siglo XII por Alfonso I de Aragón hasta el establecimiento definitivo de las fronteras en el año 1437, la villa fronteriza de Vomediano estuvo presente en numerosas disputas entre los reinos castellano y aragonés, pasando de uno y otro en repetidas ocasiones. El castillo es una impresionante fortaleza de doble recinto levantado sobre ingentes peñascales abastecido de cuantos elementos eran necesarios en la técnica de la guerra.

Aunque el recinto interior del castillo parece ser de origen romano y el exterior y la torre del homenaje árabes, las primeras noticias documentadas que se tienen de este castillo son del siglo XII.

Es propiedad del Ayuntamiento de Vozmediano y se usa como cementerio municipal, bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.