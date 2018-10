USO recurre la selección de 10 bomberos interinos en Diputación

El sindicato USO ha recurrido las bases que ha aprobado la Diputación Provincial para contratar a diez bomberos interinos para los parques comarcales. El sindicato ha interpuesto un recurso administrativo ante la misma Institución, cuyos servicios jurídicos están estudiando en la actualidad, según explicó el presidente, Luis Rey.

USO solicitó a la Diputación que anule las bases para la provisión de 10 plazas de bomberos conductores interinos, publicadas en el BOP, el día 22 de agosto, a la vez que reclama la suspensión del procedimiento de selección convocado.

El sindicato argumentó que la Diputación ha pretendido organizar el servicio de extinción de incendios sobre una oferta de empleo para funcionarios interinos que «no tiene encaje legal». En este sentido subrayó que en la RPT, que aprobó la Diputación para este año, no está creado ni contemplado dentro del presupuesto las 10 plazas de bomberos para el servicio de extinción provincial y solo están contempladas las cinco plazas de los jefes de los parques provinciales. Además, aclaró que «las únicas administraciones obligadas legalmente a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes recae en las diputaciones provinciales».

USO, que no cuenta con representación sindical en la Diputación, reclamó que la dotación de estos diez bomberos no se realice de forma interina sino que se creen las plazas oportunas dentro de la RPT y se oferten en un proceso selectivo de acuerdo a la ley con plazas de bomberos conductores que sean funcionarios de carrera. A juicio de USO, la suspensión del acuerdo institucional entre el Ayuntamiento y la Diputación para cubrir este servicio era algo que se podía haber previsto para habilitar las plazas con la suficiente antelación.

Para el sindicato, la convocatoria «urgente» para dotar a los parques comarcales de bomberos interinos es para «burlar» la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, que estimó parcialmente la demanda de siete bomberos de refuerzo, y obligó a las dos administraciones a regular la jornada laboral de este colectivo. USO expuso, en un comunicado de prensa, que la Diputación pretende «conformar un servicio precario fundamentado en el propio incumplimiento del acuerdo de funcionarios».

El presidente de la Diputación, Luis Rey, aseguró ayer a HERALDO/DIARIO DE SORIA, que «nuestra intención no está en burlar nada». Rey argumentó la decisión de sacar una convocatoria con personal interino por dos razones. La primera por las limitaciones presupuestarias ordenadas por el Ministerio de Hacienda en materia de contratación que tiene para con las administraciones locales y la segunda porque la Diputación Provincial se encuentra a la espera de conocer el modelo de los mapas regionales, que está confeccionando la Junta de Castilla y León, en materia de extinción de incendios, «por lo que creo que la Junta tendrá competencias en esta materia», aclaró, a la vez que aseguró que la contratación de interinos «es una medida temporal». En este sentido Rey indicó que este recurso no paraliza el proceso de selección de bomberos, que sigue adelante, y la Diputación todavía no ha tomado una decisión sobre si acepta o desestima el recurso de USO, algo que determinará cuando esté concluido el informe jurídico.

«Antes no gustaban las medias jornadas y ahora parece que no gustan las jornadas completas, no sabemos bien lo que quieren», manifestó Rey, en referencia al recurso del sindicato.

USO acusó a Rey (presidente de la Diputación y teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria) de «maniobrar buscando el perjuicio de los recurrentes, beneficiarios de una sentencia que obligaba a remodelar en profundidad la precaria organización de los bomberos de refuerzo, dejando claro que quien hace la ley hace la trampa porque manteniendo en precariedad el servicio sumando 4.380 horas anuales de prestación efectiva del servicio», según el comunicado. El sindicato insiste en que la Diputación ahora pretende imponer un sistema de trabajo que no existe en el acuerdo de funcionarios de la Diputación, «por suponer de facto una disponibilidad continuada de 24 horas siete días a la semana».