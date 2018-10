Los vecinos de Muro reprochan la "dejadez" en el estado del agua

Los vecinos de Muro mostraron ayer el hartazgo frente a la «dejadez» del Ayuntamiento por la falta de control para conocer el estado del agua.

Según explicaron ayer vecinos de la localidad pedánea de Ólvega, HERALDO/DIARIO DE SORIA, el Ayuntamiento tenía conocimiento desde el pasado mes de junio que los niveles de nitratos en el agua de uso diario superaban los límites exigidos. Un particular contrató un análisis a un laboratorio de Zaragoza, cuyo resultado ofreció que el agua contenía un nivel de nitratos de 76 miligramos por litro. Este informe se presentó en el Ayuntamiento, a través del Registro, y reprochan al Ayuntamiento que desde el mes de junio no haya tomado ninguna medida y no ha sido hasta el pasado lunes cuando ha colocado un bando desaconsejando el consumo del agua de la red de abastecimiento.

El alcalde, Gerardo Martínez, mantuvo ayer una tensa reunión con los vecinos de Muro para explicar el problema.

Los asistentes solicitaron información y explicaciones al alcalde sobre la contaminación. Martínez dio a conocer las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento, como el proyecto de instalación de una planta desnitrificadora en el depósito de agua para corregir estos niveles de exceso de nitratos. Mientras persista el problema, el Ayuntamiento repartirá agua gratis entre los residentes.

Para los vecinos este problema se arrastra desde hace años y dudan de que el Ayuntamiento haya realizado analíticas completas sobre el estado del agua de Muro y tampoco las ha dado a conocer a los vecinos. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de los responsables municipales, en numerosas ocasiones, el mal olor y sabor del agua y ha existido «total dejadez» para tomar medidas y soluciones, según explicaron las mismas fuentes, quienes consideran «desafortunadas» las palabras del regidor del PP que calificó este problema como «nada grave», cuando los vecinos de Muro consideran que se está jugando con su salud.

El acuífero del que se abastece Muro es subterráneo y se encuentra contaminado. Martínez señaló a los usos agrícolas y ganaderos como las causas de la contaminación. Muro soporta ocho granjas de cerdos en su entorno, de las que dos están en el mismo casco urbano. En este sentido, los vecinos también se quejan de los malos usos en la eliminación de los purines y creen que el Ayuntamiento no aplica la ordenanza municipal en esta materia. El pasado verano interpusieron denuncias ante el Seprona de la Guardia Civil por los fuertes olores. «Estamos hartos de que no nos escuchen», puntualizaron los vecinos.

El Ayuntamiento de Ólvega mantendrá el reparto de agua mineral embotellada a los vecinos hasta que los análisis ofrezcan niveles normalizados de los nitratos en el agua. El próximo reparto será el viernes. Los residentes que acuden a Muro los fines de semana se preguntan dónde pueden recoger el agua embotellada o si el Ayuntamiento ha tenido en cuenta a esta población que acude a sus domicilios los fines de semana y en los puentes. Consideraron que no se ha dado la información suficiente a la población sobre este reparto, así como lamentan que la reunión de ayer se realizase entre semana y en un ho