Los vecinos se unen para luchar contra la granja y anuncian movilizaciones

Los vecinos de Cidones se reunieron ayer en la Casa Consistorial de la localidad para poner en común la situación que están viviendo tras conocerse la intención de unos promotores de instalar en terreno del término municipal una explotación porcina de 4.368 cabezas. En torno a un centenar de residentes en los cuatro municipios de Cidones (Villaverde del Monte, Herreros, Ocenilla y Cidones) compartieron opiniones y expusieron diferentes maneras de lograr el fin compartido por todos, evitar que llegue la granja de cerdos.

Tal y como explicó el alcalde de la localidad, Pascual de Miguel, los vecinos «están en total oposición» con este proyecto en su municipio «debido a la proximidad del pantano», de donde se capta el agua de boca. «Y también por el entorno medioambiental, que es en las inmediaciones de la Carretera Cortada, que es una zona de baño», señaló.

El alcalde avanzó que el Ayuntamiento ha mantenido recientemente una reunión con representantes de la Junta de Castilla y León, institución que en la actualidad está estudiando el proyecto de impacto ambiental, «que vence en los primeros días de junio». «Y nos tendrán que decir a qué conclusiones han llegado», comentó.

A esta misma administración ha presentado el Consistorio un escrito en el que ha explicado «punto por punto» todas sus «alegaciones» y motivos por los que ni los vecinos ni sus representantes quieren «de ninguna de las maneras que se instale esta granja». «De esta manera les hemos demostrado y ubicado dónde quieren construirla. Les hemos explicado que la depuradora está a 150 metros, que la captación está a 700 metros, y también a 700 metros está la zona de baño», comentó De Miguel. «Hasta que no han presentado el informe de impacto ambiental, la Junta de Castilla y León no sabía nada pero nosotros les hemos mandado unos escritos y nos hemos reunido con ellos para confirmar la gravedad del tema y hacerles ver los problemas, especialmente los relativos a la captación del agua y la depuración», insistió.

Además confirmó que el Ayuntamiento va a llevar a cabo una modificación puntual de la ordenanza municipal con el objetivo de «impedir que esto pueda ir para adelante». «Pero lleva un tiempo», confirmó, aunque espera que se apruebe antes de que los impulsores soliciten la licencia de obra al Ayuntamiento de Cidones. «Tenemos que proteger todo el municipio», aseguró.

También señaló que el Ayuntamiento tiene previsto redactar una ordenanza de purines, de la que carece en la actualidad» al considerar que el vertido de los mismos «también es un problema». «La ley actual permite que se puedan verter a 50 metros del caso urbano», matizó. Y añadió que la Junta de Castilla y León «en el tema de los purines ha abierto mucho la mano».

Fue entonces cuando en la reunión se trató que algunos de los terrenos que aparecen en el proyecto como receptores de purines no son de los promotores del mismo. «Varios son públicos, del Ayuntamiento», matizaron, motivo por el cual no pueden verterse en ellos. «El problema son los purines. Esa ingente cantidad de cerdos no sabemos la capacidad que tienen de producir purines y hay que verterlos sobre todo en las zonas donde se labra. No se pueden verter, como ellos pretenden, en monte público. Eso es una barbaridad. Y aquí no hay suficiente espacio para tanto purín. Ya tenemos las granjas de Toledillo y de Pedrajas, que vierten sobre todo en Ocenilla un poco cuando les apetece, y ya conocemos los olores del purín, que son terroríficos», aseguró De Miguel.

Además también se hizo hincapié en que en la actualidad los terrenos en los que se quiere construir esta instalación porcina no son propiedad de los impulsores del proyecto. «No tiene el título de la propiedad, ya que era mancomunada», matizaron. «Creo que tenían unas fincas en Villaverde y debido a la concentración parcelaria esas fincas se han convertido en otras verdaderamente grandes. No residen aquí, creo que lo hacen en Vinuesa; y seguro que si allí la han intentado poner les habrán dicho que naranjas de la China», señaló el alcalde de Cidones.

Los vecinos, que se mostraron muy activos durante toda la reunión, que tuvo una duración de dos horas, estuvieron arropados por miembros de la Asociación Soriana por la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (Asden-Ecologistas en Acción). Todos ellos abogaron por que el futuro tanto de la localidad como de la provincia no pasa por «un modelo de negocio que va a destruir» lo que se tiene, y para evitarlo pidieron «el apoyo de las instituciones».

Una de las asistentes indicó que «con la ley en la mano la granja puede ser legal» por lo que «todas las acciones tienen que ir dirigidas a obstaculizar su implantación».

Por ello acordaron agruparse y mantener un contacto permanente con el objetivo de organizar diferentes actividades que dificulten la llegada de la granja a la zona de Villaverde del Campo con el fin futuro de crear una plataforma o asociación. «Si la Junta ve que nos movilizamos se va a pensar mucho dar el visto bueno», comentaron algunos de los asistentes, quienes ya avanzaron que una de las acciones que llevarán a cabo será remitir al Gobierno regional una batería de alegaciones individuales.

Además ayer iniciaron una recogida de firmas física para poder adjuntar a las alegaciones que se presenten ante la Junta de Castilla y León. Ya pueden encontrarse en los bares de los cuatro núcleos de población que componen Cidones, en algunos negocios de la capital y que, tal y como aportó uno de los vecinos, podrán firmarse próximamente en El Collado, ya que plantean trasladarse al centro de Soria los jueves y sábados para trasladar a vecinos y visitantes de la capital su preocupación ante este proyecto y recabar apoyos.

Los asistentes se mostraron además molestos por las recientes declaraciones de la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, en las que aseguraba que la población aumentaba en los lugares en los que se instalaban granjas bien dimensionadas. «Han sido unas declaraciones muy desafortunadas», afirmaron, y detallaron que este negocio, de instalarse en Cidones, generaría «de uno a dos empleos, que van a ser los propietarios».