La Venatoria mira «expectante» la prohibición de cazar y el 28A

Ni la coincidencia con la jornada electoral ni la prohibición de la caza en Castilla y León podrán con la venatoria, pero el Ayuntamiento no oculta su preocupación. Prevista para los días 26, 27 y 28 de abril, la Feria de Caza de Almazán coincide este año con dos situaciones imprevistas, como son la paralización de la Orden de Caza de Castilla y León, que se traduce en la prohibición de cazar en la comunidad, y el adelanto de las Elecciones Generales para el 28A, domingo, último día de la feria. El Ayuntamiento está «a la expectativa» de cómo ambas circunstancias pueden afectar al que es «el certamen de caza y naturaleza más importante de Castilla y León», tal y como se encargó de recordar el alcalde, José Antonio de Miguel, ex del PP y C’s, hoy no adscrito y miembro de la Ppso.

El dirigente municipal expresó especial inquietud ante la prohibición de la caza en la región y también evidente enfado con la Junta a la que pidió que «haga los deberes y lo que tenga que hacer para evitar que vuelvan a recurrir la normativa. «La caza sólo se ha prohibido en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Así que ellos verán lo que hacen. Que se pongan a trabajar ya. Es trabajo puramente administrativo con los planes de gestión previos al decreto y a la orden de caza, que tienen que solucionar en la Dirección de Medio Natural. Es que no lo han suspendido en ningún otro lugar», reprochó el político, que se permitió una advertencia. «Si este tema no está solucionado, la feria de convertirá en un hervidero y un foro de reivindicación continua contra la Junta, por la incertidumbre que se ha creado con la suspensión cautelar por parte del Superior», dijo De Miguel, que calificó como «asunto grave» el tema. «Espero, confío y deseo que así sea porque si no, será una catástrofe», añadió.

El alcalde recordó la importancia de la caza en la provincia de Soria, «que no puede permitirse que se prohiba un recurso como la caza», con relevancia también en la regulación cinegética y como modo de frenar la alta siniestralidad en carretera por la fauna salvaje, además de los «cuantiosos siniestros en la agricultura».

Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento ha invitado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a inaugurar la feria, aunque aún no ha confirmado asistencia. «Sólo pedimos que no haga lo de años anteriores y si no va a venir, nos lo comunique para buscar a otra persona».

La convocatoria electoral planea también sobre la feria, aunque las Generales se quedarán fuera de La Arboleda. «Está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de manifestación política o religiosa dentro del recinto, ni reparto de panfletos, ni colocación de propaganda. Fuera sí, dentro no. Espero que a nadie se le ocurra lo contrario», dijo el alcalde.

No obstante, el comité de feria mira con especial inquietud la incidencia del 28A en el encuentro de rehaleros que hay en esta jornada, en la que Almazán acoge la asamblea nacional de la Asociación de Rehaleros.

«El plato fuerte el último día de la feria son las rehalas, que vienen de distintas provincias. Es complicado pero se está intentando», agregó el dirigente municipal, citando el trabajo en este sentido de la delegación provincial de la Federación de Caza. El colectivo que preside José Sanz –presidente también de la Arrecal, Asociación de Rehalas Regionales– se está encargado de comunicar a se ha puesto en contacto con los participantes de años anteriores instándoles a que tramiten el voto por correo, de forma que puedan estar en Almazán el día de las elecciones. Así y con todo, es pronto para saber la incidencia del 28A el último día de la feria, en que la mayor atracción es el concurso de rehalas y todo lo que se genera alrededor, con el mejor rehala de podencos, el toque de caracola y la asamblea nacional que, de momento, está en el aire.

La organización de la feria sopesó la posibilidad de cambiar los actos de las rehalas al sábado, «pero se vio que era prácticamente imposible debido a la cantidad de actividades qun ya se contemplan para este día», explicó el dirigente municipal.

A la cita acude una treintena de rehalas (cada una con entre ocho y diez perros), procedentes de Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón, entre otras comunidades. «Lo cierto es que trastoca un poco (la convocatoria electoral) e inconvenientes sí nos crea», comenta el alcalde, aludiendo, además, a que «los mismos expositores pueden ser nombrados miembros de mesa». También al hecho de que la Guardia Civil, concretamente el Seprona, tendrá menos presencia por la labor que ejerce el Cuerpo en una jornada electoral, cuando normalmente colabora en la feria de forma activa, desplegando incluso un estand que este año se verá reducido.

El Ayuntamiento lleva más de dos meses trabajando en la organización de la feria, en la que el Ayuntamiento confía, de todos modos, en repetir asistencia de expositores, alrededor de 80, incluyendo los institucionales, que ascienden a 110 sumando los rehaleros.