La cifra más importante de cuantas se manejan al año en la Diputación de Soria está ya bendecida. La Comisión de Hacienda dictaminó ayer de forma favorable el Presupuesto de la institución para el próximo ejercicio, equivalente a 61.334.000 euros. Un dictamen favorable con seis votos a favor del PSOE y las abstenciones del PP y el grupo de no adscritos, que suman otros seis. La novedad en cualquier caso fue el pronunciamiento del PP y del grupo de no adscritos ex populares, habida cuenta de que el diputado José Antonio de Miguel, también no adscrito, había anunciado ya su intención de no votar en contra y el Equipo de Gobierno en minoría que dirige el socialista Luis Rey sólo necesitaba una abstención para aprobar las cuentas.

Pese a ello, el presidente provincial pidió de nuevo a los grupos su voto favorable para el Presupuesto en el Pleno previsto el próximo viernes 28 de diciembre, en el que se aprobará las cuentas. Algo que se reservan los grupos. El portavoz del PP, Jesús Ángel Peregrina prefirió no confirmar si su grupo variará su voto y lamentó que el Gobierno provincial no hubiera incorporado la propuesta del trabajo.

El último Presupuesto de legislatura «se consolida como el más alto de la última década con proyectos clave para el desarrollo de la provincia como el cambio de alumbrado vía subvención del IDAE, que permitirá una inyección económica de 8,5 millones, o los Planes Provinciales que elevan su cuantía hasta los 9,1 millones consolidándose como uno de los ejes estratégicos» de Gobierno, según fuentes de la institución. Rey destacó como ejes básicos de las cuentas los Servicios Sociales, Cultura o Deportes así como el programa demográfico del Plan Soria con una partida de 4 millones de euros financiada al 50% por la Junta.

En cuanto a las peticiones de los grupos, el presidente recordó que tanto las Vías Provinciales como el acceso a Internet, que reclaman PP y no adscritos, serán abordados con los remanentes y se ha comprometido a pactar con todos los grupos cómo se destina ese dinero.

En el caso de carreteras, Rey recordó que se continuará el mecanismo de otros años en base al cual el presupuesto se fija con el remanente. Sobre el acceso a Internet, recordó que la Diputación seguirá trabajando para conseguir la fórmula adecuada que permita dar una respuesta integral a este servicio y se decidirá con el resto de los grupos qué parte del remanente se destina solucionar el problema.

En cuanto a los capítulos del Presupuesto dictaminado ayer los gastos de personal se elevan a 18.260.769 euros; los gastos en bienes corrientes y servicios, a 12.433.450 euros y los gastos financieros, a 6.000 euros.Las transferencias corrientes están recogidas en 7.142.281 euros; el fondo de contingencia y otros imprevistos, a 30.000 euros; las inversiones reales, a 21.179.000 euros; las transferencias de capital, a 1.535.500 euros; y los activos financieros, a 747.000 euros.

Mientras, en el capítulo de ingresos, los impuestos directos se cifran en 1.105.000 euros; los impuestos indirectos, en 1.354.760 euros; las tasas y otros ingresos, en 6.881.800 euros; las transferencias corrientes, en 38.598.240 euros; los ingresos patrimoniales, en 117.000 euros; la enajenación de inversiones reales, en 1.000.000 euros; las transferencias de capital, en 11.530.200 euros; y los activos financieros, en 747.000 euros. El Presupuesto general consolidado de la Diputación para 2019, que incluye las cuentas de la Uned, asciende a un total de 61.523.000 euros.