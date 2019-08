Viajar en familia y uno más

Los propietarios de animales de compañía tienen una tarea añadida a la de los preparativos que ocasiona la organización de las vacaciones. La planificación en este sentido llega también al animal de compañía, por lo que lo primero que deberá hacer el dueño de una mascota es plantearse la conveniencia de llevar también de vacaciones al perro, gato o periquito -entre los más usuales. Así lo apuntan desde uno de los colectivos más dinámicos en cuanto a animales, como es la Fundación Affinity. Decidido que sí, que el perro se incorpora a las vacaciones familiares, lo primero que hay que hacer es acudir al veterinario por si, dependiendo del destino, fuera necesaria alguna vacuna y aprovechar a hacerle una revisión completa. Si se hacen reservas en cualquier sentido, medio de locomoción o de pernoctación, hay que avisar siempre que se viaja con un animal de compañía.

Aunque cada vez son más las posibilidades a la hora de viajar, el medio de transporte más sencillo y cómodo para el animal es el coche, que permite parar cada dos o tres horas para descansar, y en el que deberá ir bien sujeto con arnés, «dentro de un transportín o en el maletero, separado por una rejilla o malla».

La mayoría de las compañías aéreas admiten animales. Aunque por norma general deberán viajar en la bodega, algunas los admiten en cabina dependiendo del peso. Conviene informarse a este respecto, al igual que con las normas que rigen en trenes y barcos. Los de cercanías permiten la entrada de animales sin límite de peso y el resto, sólo pequeños y dentro de transportín. Mientras, las navieras los admiten pero también en compatimentos habilitados para ello.

En cuanto a hoteles, cada día hay más que admiten animales de compañía, lo que ha de indicarse al hacer las reservas. Conviene que el animal tenga seguro. Por lo que respecta a las casas rurales, los requisitos son igual que los de los hoteles.

Todas estas consideraciones sirven igualmente si el viaje es fuera de las fronteras del país. Así, desde el año 2004, siempre según la citada fuente, perros, gatos y hurones «que se desplacen por los estados miembros de la Unión Europea deberán llevar obligatoriamente el Pasaporte europeo para Animales de compañía». Se trata de una documentación que hacen los veterinarios de las mascotas, que deben estar identificadas con microchip y vacunas contra la rabia.

Excursiones

En época estival, y también en el resto del año, hay que tener en cuenta, al margen de las vacaciones, las excursiones al campo, la montaña y la playa con mascota. El campo y la montaña ofrecen la posibilidad de paseos largos y tranquilos, donde a priori los animales pueden estar sin correa. Ahora bien, conviene no perderlos de vista porque la posibilidad de perderlos es grande. Sucede cerca de casa y bien lo saben dueños de mascotas que se han extraviado cuando se les ha dejado sueltas en la zona del Duero.

Por lo que respecta a la playa, en la mayoría no está permitida la presencia de perros durante la temporada de baño. Información que suele estar en las vallas informativas del comienzo de playa y que no todos los propietarios cumplen.