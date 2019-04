Villar clama por la farmacia con una nueva protesta

Los vecinos de Villar del Río han vuelto a la carga y ayer, cerca de 400 personas, protagonizaron la tercera concentración para exigir la reapertura de la farmacia comarcal, cuyas administraciones locales están dispuestas a subvencionar.

A la cita, convocada por la Plataforma por la Reapertura de la Farmacia Comarcal, acudieron vecinos, hijos del pueblo que pasan la Semana Santa en las localidades y alcaldes de los pueblos afectados por el cierre del Servicio Público de Salud en la comarca soriana que afecta a veinte localidades.

El Ayuntamiento de Villar del Río se ha dirigido recientemente a la Dirección General de Salud Pública para insistir en la necesidad de mantener este necesario Servicio Público de Salud.

La concentración comenzó a las doce y media del mediodía con cánticos alusivos a la farmacia que corearon con diversas consignas como: «A las administraciones les venimos a pedir que nos abran la farmacia y no nos dejen morir, «que no me digas que no, que no me digas que no, o nos abres la farmacia o montamos más follón». Los vecinos presentes también solicitaron «compromiso rural, ya», «salud en el medio rural», «polític@s inadecuad@s, pueblos abandonados», así como otras directamente relacionadas con el medio rural y la despoblación. Los asistentes portaron numerosas pancartas en las que plasmaron la necesidad de reabrir la farmacia.

En esta ocasión, la indignación fue tan grande que los concentrados se desplazaron desde la puerta de la farmacia y cortaron durante un tiempo el tráfico en la carretera autonómica CL-115, que comunica la comarca con La Rioja.

Los miembros de la plataforma informaron a los presentes de la reunión que mantuvieron hace unas semanas con el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Saéz Aguado y el director General de Salud Pública, Agustín Álvarez.

Los miembros de la plataforma trasladaron a los vecinos de Villar del Río la «fría receptividad» de los responsables de la Junta de Castilla y León para poder hacer realidad la reapertura de la farmacia.

Tras la reunión se puso encima de la mesa la ampliación del horario de apertura del servicio del actual botiquín, pasando de tres horas a la semana, que es lo que actualmente está abierto, hasta las 25 horas semanales de atención al público.

Por parte de los miembros de la plataforma se reiteró que la disposición favorable de las entidades locales de la comarca a colaborar económicamente con la reapertura de la farmacia se mantiene, pero quedará anulada si continuaba como botiquín, «ya que son los propios vecinos quienes, a través de las entidades locales existentes, aportaban el dinero y quieren destinarlo a la farmacia, pero no al botiquín y en este caso los gastos tendrán que ser asumidos por la propia Administración Autonómica», según explicaron ayer miembros de la plataforma que esperan acercar posturas en una reunión que se celebrará el próximo día 7 de mayo en Villar del Río, a la que acudirá el director general de Salud Pública, Agustín Álvarez.



Los vecinos de Villar del Río creen que si existe voluntad por parte de la Junta de Castilla y León se puede reabrir la farmacia buscando alguna excepcionalidad que contempla la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León. No admiten que desde la Consejería de Sanidad se ponga como excusa el bajo índice poblacional de Villar del Río, «cuando se trata de una farmacia comarcal que ofrece servicio a más de 2.000 personas de toda la comarca».

Esta población lleva un año de aquí para allá con las recetas. Desde que cerró la farmacia los vecinos estuvieron varios meses sin servicio hasta que se habilitó el botiquín lo que les obligaba a desplazarse a San Pedro Manrique, Arnedo o Soria. Cuando se abrió el botiquín (tres horas a la semana) el servicio también fue insuficiente y los desplazamientos a otras poblaciones más grandes se hacen necesarios porque muchos medicamentos no están en stock.

Miembros de la Plataforma Para la Reapertura de la Farmacia Comarcal entregaron dos meses, en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, 4.000 firmas que representaron a los habitantes de la zona, con las que pidieron un servicio de salud digno y que equipare a los residentes del valle con el resto de habitantes de España y de Europa.