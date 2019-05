Villar confía en el nuevo Gobierno regional para reabrir la farmacia

Los vecinos del valle del Cidacos depositan su confianza en el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León para la reapertura de la farmacia de Villar del Río. Después de la última reunión que mantuvieron los miembros de la Plataforma para la Reapertura de la Farmacia con el director general de Salud Pública, Agustín Álvarez, hace unas semanas.

El encuentro se produjo en Villar del Río y en el mismo estuvieron presentes responsables del Colegio Farmacéutico de Soria. En la reunión el responsable del Gobierno regional volvió a poner encima de la mesa la ampliación del horario del botiquín hasta las 25 horas semanales (en la actualidad se abre solo tres horas a la semana). Además, los vecinos dejaron claro que el ofrecimiento económico que han realizado los ayuntamientos y la Mancomunidad de Tierras Altas es para la reapertura de una farmacia, pero no para la ampliación horaria del botiquín. Una pretensión que han tenido desde el principio los vecinos de la zona en cuanto se confirmó el cierre de la farmacia que ofrece servicio a unas 2.000 personas, la mayor parte ancianos con dolencias crónicas.

El director de Salud Pública se comprometió, en la última reunión, a remitir a las nuevas Cortes Regionales de Castilla y León que se constituyan la reapertura de esta farmacia. «Pero somos un poco incrédulos», manifestó el portavoz de la plataforma, Miguel Ángel López.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Soria, Javier Alonso, explicó que uno de los acuerdos a los que se llegó en esta última reunión que se celebró en Villar del Río fue solicitar al nuevo ejecutivo de Castilla y León que se incluyese en los próximos concursos de apertura los criterios por Especial Zona Demográfica y que se contemplase, si es posible, la situación de Villar. El responsable de Colegio aclaró que la Especial Zona Demográfica «se refiere a casos en los que ha aumentado la población, como ha pasado en Palazuelos de Ledesma (Segovia), donde han tenido que abrir un concurso para una oficina de farmacia». Las Cortes han aprobado recientemente un concurso y en estos meses saldrá para varias provincias de la Comunidad.

No obstante, Alonso manifestó que sacar un concurso no es una garantía de que se abra una farmacia. En el último, que fue en 2005, hay farmacias que no se abrieron como la de Pozalmuro y en esta situación hay otras dos más en la provincia. «Nadie ha optado por ellas», agregó. En este sentido indicó que los vecinos de Villar querían la apertura para el verano y «eso es imposible», dijo, porque un concurso se resuelve por lo menos en dos años.

Alonso explicó que los vecinos de Villar del Río cuentan entre las ayudas que quieren ofrecer al posible farmacéutico las que concede la Junta de Castilla y León por tener la Viabilidad Económica Comprometida. La aportación monetaria que concede la Junta de Castilla y León se calcula con el balance de la facturación de los últimos 11 meses desde su fecha de apertura, «por lo que si esperaban contar con ese dinero tendrán que esperar 11 meses». Lo que sí han comprometido los ayuntamientos es una ayuda de 500 euros al mes además de la cesión del local y de la vivienda.