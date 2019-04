Vuelca un camión cargado de piedras en Blocona

Un camión articulado volcó ayer en una vía secundaria en el término municipal de Blocona. El conductor del camión resultó ileso tras el accidente de tráfico en el que no estuvo involucrado ningún otro vehículo, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El suceso se produjo en torno a las 12.30 horas de ayer. El vehículo circulaba por la vía, que es un camino vecinal, paralelo a la Autovía A-15. El camión iba cargado de piedras de gran tamaño que terminaron esparcidas a lo largo de la vía, pero también en la cuneta del camino y en una finca de labor.

Las causas del accidente se desconocen y hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Guardia Civil y también efectivos de los parques de bomberos de la Diputación. En el lugar de los hechos supervisaron el vehículo que quedó ladeado, tanto la cabina como la caja en la que transportaba las piedras de gran tamaño, que transportaba cubiertas por una lona.

El vehículo no obstaculizó el tráfico en la vía, no obstante, la Guardia Civil realizó tareas de vigilancia en la zona. El camión tuvo que ser retirado por una grúa, así como también se procedió a recoger toda la carga que había quedado tirada en la zona. A pesar de la aparatosidad del suceso no hubo que lamentar heridos a causa del mismo.