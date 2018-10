Yagüe reprocha a los políticos su ausencia en el acto castrense

La Fundación Yagüe celebró ayer el Homenaje a España, a la Bandera y a las Víctimas del Terrorismo en la localidad de San Leonardo de Yagüe, la población que acoge la sede social de la Fundación, que cumple ahora trece años en activo y que tiene entre algunos de sus objetivos el estudio y conservación, desarrollo y publicaciones del archivo del General Juan Yagüe Blanco.

Lo hizo en un acto que duró toda la mañana y que contó con una importante participación de los miembros de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona, -en torno al medio centenar-, pero sin la presencia de representantes de ninguna institución política.

La presidenta de la Fundación e hija del General, María Eugenia Yagüe, confesaba a lo largo de la mañana que había mandado invitaciones a «más de 400 representantes políticos y a unos 600 vecinos de la localidad pinariega», y que no se había producido «respuesta alguna por parte de las instituciones», señaló Yagüe, lamentando la escasa presencia de vecinos y autoridades de San Leonardo: «he echado en falta gente. Que vengan o no es su problema», añadió.

Y es que al acto llevado a cabo ayer en la localidad de San Leonado, -y al que incluso el propio Consistorio local se desvinculó desde un principio-, no acudieron ni representantes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, ni de las Diputaciones de Soria o Burgos, ni el primer edil de San Leonardo, ni incluso alcaldes de la comarca pinariega, algo que la presidenta de la Fundación reprochó con dureza.

«No hay derecho que representantes institucionales como los presidentes de las Diputaciones de Soria y Burgos o el subdelegado del Gobierno no hayan asistido. Se trata de un homenaje a España, a la Bandera y a las Víctimas del Terrorismo y que no hayan estado es indignante», afirmó con sus palabras María Eugenia Yagüe, apostillando que desde las instituciones «solo han existido prohibiciones, nada más». Una de las prohibiciones a las que se refería Yagüe era la decisión por parte de Subdelegación del Gobierno en Soria de no usar la nacional 234 para realizar el desfile por parte de los legionarios desde la plaza hasta el cementerio municipal, lugar donde se llevó a cabo el primer acto con un homenaje en la sepultura del General Yagüe.

Los legionarios veteranos decidieron realizar el recorrido por la acera de propia la nacional 234, sin ocupar la travesía y sin parar el tráfico y sin utilizar el camino alternativo que había propuesto como solución la propia Subdelegación del Gobierno. «En un Estado de Derecho no se puede prohibir y más cumpliendo la Ley como la cumplimos. Así que, los legionarios han decidido venir andando hasta el cementerio, por la acera en vez de por la carretera y sin el Cristo que se sacará más tarde», explicaba minutos antes del comienzo del primer acto de la mañana.

La presidenta de la Fundación, María Eugenia Yagüe, criticó esta decisión de no permitir el desfile por la nacional, asegurando que en ningún caso permitiría que ni los legionarios, ni la bandera de España, ni las víctimas del terrorismo «desfilasen por un callejón». Además, es que «el Cristo mide tres metros de altura y no cabe por el recorrido que nos han habilitado», añadió.

Del acto castrense en el cementerio se pasó a la celebración de un acto más en la Plaza General Yagüe, esta vez con mayor afluencia de público para ver el izado de bandera, los honores al Cristo de la Buena Muerte y a los Caídos y el canto del Novio de la Muerte por parte de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona.

También en la Plaza se llevó a cabo la intervención de María Eugenia Yagüe, que afirmó ser un homenaje muy especial por estar hecho en San Leonardo de Yagüe. «No tuve la suerte de nacer en esta tierra, pero pasé los primeros años de mi vida y la década de los 40. Aquí me encuentro muy bien», declaró la hija del General Yagüe, que quiso recordar que justo hoy domingo se cumplen 66 años desde que murió su padre.