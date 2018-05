Las Zonas Vulnerables de agua contaminada incluyen 71 pueblos sorianos

El proyecto de Decreto de Zonas Vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos procedentes de las tareas agrícolas y ganaderas señalan a 71 localidades sorianas con este problema y que necesitan una protección, así como extremar las prácticas.

El proyecto, que presentó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta en febrero de 2017, recoge un programa de actuaciones en las zonas designadas que estará basado en las directrices establecidas en el Código de Buenas Prácticas Agraria, y que será de obligado cumplimiento en las Zonas Vulnerables de Castilla y León.

Este decreto pone la lupa en 71 localidades sorianas y en otras 600 de Castilla y León, con los mismos problemas. Las que corresponden a Soria se encuentran en dos áreas concretas. La primera denominada Almazán-Páramo del Escalote, que incluye 64 poblaciones y la segunda, Ágreda-Ólvega, con las siete restantes. La primera es la más numerosa e incluye varias comarcas agrarias y con producciones importantes que son las de Almazán, Berlanga de Duero y El Burgo de Osma. Donde la actividad agraria se complementa con el crecimiento de granjas de porcino, especialmente en la comarca berlanguesa.

La segunda es más pequeña y está formada por siete municipios de la comarca del Moncayo, donde la producción de porcino en intensivo forma parte de uno de los pilares de la economía comarcal. Una tercera parte de las cabezas de porcino están en granjas de esta zona, cuyos problemas de sobrepoblación ya han comenzado a detectar algunos ayuntamientos, como Ólvega, e incluso la misma Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que un informe señaló la gestión y los vertidos de los purines como una de las causas de la degradación de las aguas del pantano del Val, que recoge los cauces fluviales de la zona.

El Gobierno regional pretende proteger los acuíferos contra la contaminación producida por los nitratos, con este decreto, respondiendo así a una directiva europea. España ha incorporado las indicaciones de esta directiva mediante un Real Decreto, en el que indica que las zonas vulnerables deberán ser examinadas y en su caso modificadas o ampliadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en un plazo de cuatro años.

Y eso es lo que ha hecho a Comunidad con el decreto que ahora está en proyecto, amplió significativamente el número de zonas vulnerables y las incorporó respecto a las que se habían incluido desde 2009, pasando de 67 a 716 en Castilla y León, con una superficie protegida de 25.555 kilómetros cuadrados. Su aprobación está prevista en verano, según informaron fuentes de la Delegación Territorial.

La regulación permitirá abordar un problema que se ha puesto encima de la mesa en la provincia de Soria ante el crecimiento significativo de explotaciones de porcino, en las que el esparcimiento del purín en fincas de labor es uno de los principales focos de producción de nitratos que llevan a esa contaminación.

Aunque no solo son las prácticas ganaderas, el uso de fertilizantes agrícolas es otro de los problemas. De ello pueden dar buena cuenta una docena de pequeños pueblos, cuyos vecinos, en el último año, se han acostumbrado a beber agua embotellada porque sus acuíferos tienen un nivel de nitratos por encima de los recomendable de los que permite el Servicio Público de Salud para el consumo. El decreto, además del listado de las 716 localidades de Castilla y León, incluye un Código de Buenas Prácticas Agrarias, que tendrán que cumplir los agricultores y ganaderos que trabajan dentro de las mismas.

El Código reúne una serie de prescripciones que se tienen que aplicar los profesionales en estos territorios, relativos al control de los fertilizantes y los aportes de nitrógeno a los cultivos, así como la gestión y la eliminación del purín de las granjas ganaderas. Además de aportar información técnica sobre los problemas de aplicación de estos elementos sobre el terreno, se ofrecen las indicaciones del modelo de trabajo y cómo se debe actuar para poder esparcir sobre terrenos de cultivos o leñosos, desde los fertilizantes, hasta los purines e incluso los lodos de las depuradoras.

La agrupación Asden-Ecologistas en Acción ha criticado duramente «la opacidad» de esta normativa, «que en nueve años no ha solucionado el problema de contaminación», como así ha recogido recientemente en su escrito de alegaciones contra la autorización de una granja de porcino en el término municipal de Cidones. «Las medidas que se habían tomado para solucionar el problema, o no se tomaron o fueron un auténtico fracaso», agregó Asden, quien también lamentó el retraso de la tramitación del nuevo decreto que todavía no ha visto la luz desde hace 15 meses.