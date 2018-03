El 15% de los alimentos de los comedores escolares se tira

El derroche alimentario está constituido por todos aquellos alimentos que se desaprovechan, a pesar de tener todavía valor como recurso nutritivo para las personas. Dichos alimentos son tanto todos aquellos restos de comida que tiramos, como los que se echan a perder o caducan en la nevera y no hemos podido consumir. En un contexto actual, donde cerca de mil millones de personas sufren hambre en todo el mundo, el derroche alimentario supone un grave impacto social y ético. En el comedor escolar el desperdicio de alimentos está relacionado con el hecho de que la comida se sirva pero no sea consumida. Alrededor de un 15% se tira, según calcula Chiara de Luca, coordinadora de centros de Soria de Ausolan Igmo, empresa encargada de la gestión de la mayor parte de los comedores escolares en la provincia. Precisamente estos días Ausolan está trabajando en un proyecto educativo para promover entre los alumnos un consumo de los alimentos racional y responsable, de tal manera que puedan incidir en su ámbito familiar y escolar dentro de sus pobilidades. Y es que la Consejería de Educación firmó un convenio a finales del pasado mes de diciembre con todas las empresas adjudicatarias de los comedores escolares de los centros públicos para llevar a cabo actuaciones que contribuyan a reducir los desperdicios alimentarios. «Queremos hacerles conscientes de que pueden jugar un papel activo en su solución», añade De Luca.

Así, Ausolan Igmo pretende concienciar durante todo el curso al personal de la empresa, profesorado, alumnado y a sus familias de la importancia de reducir la cantidad de desperdicios, desde la sensibilización, para lograr un cambio de hábitos de consumo.

«Vamos a estudiar durante quince días cómo, cuánto y por qué se tiran alimentos en el comedor, pesando cada día los desperdicios. Y tendremos unas cifras más exactas de lo que se derrocha, pero sobre todo conoceremos dónde se genera más desperdicio desde que el alimento entra en la cocina hasta que se sirve en el plato», señala la coordinadora de centros.

Porque lo que han observado estos días en los comedores escolares es que dependiendo del menú que se sirve mucho va a la basura. «Tenemos que hacer ver a los niños de la importancia de que se terminen lo que se les pone en el plato. Se tienen que concienciar de que aunque no les guste tienen que comérselo porque hay muchos niños que no tienen nada para comer, quieran o no».

Otra parte importante de los desperdicios se genera por las bajas en el número de comensales sin previo aviso a la organización, algo en lo que inciden desde los centros en cada reunión de los comedores escolares con los padres.

Así, se podrán realizar los pedidos ajustándose al número de comensales y a la plantilla de menús, rotar y aprovechar los productos almacenados en la despensa o nevera para no tirar por caducidad o en mal estado, concienciar a los proveedores para que sirvan las cantidades pedidas en buena conservación y traslado de los productos, adecuar los gramajes y las raciones a las necesidades concretas de cada niño, e incluso apoyar programas de sensibilización en torno a una compra racional y formación de los consumidores en los propios colegios.

También contempla las donaciones, colaborando con el banco de alimentos de Burgos, con el que Ausolan Igmo tiene un convenio firmado. «El problema es que sólo se pueden entregar alimentos no perecederos por las garantías sanitarias, ya que en la actualidad el control de calidad que se realiza en los comedores escolares es exhaustivo», asegura Chiara de Luca. Por eso las ‘sobras’ no se pueden donar, sino que tienen que ir directamente a la basura a modo de desperdicios. Es por ello por lo que trabajan en esta reducción, para evitar que la comida se quede en el plato. Pero la coordinadora de centros cree fundamental que haya que llegar a un equilibrio entre todos los que conforma la ‘cadena alimentaria escolar’.