Unas 19.000 personas acuden a la Compra, mil menos que hace un año

Menos afluencia de lo habitual en la Compra del pasado domingo con unas 19.100 personas participantes en el festejo, según los cálculos estimativos de la Guardia Civil que veló por el buen desarrollo del mismo, informó la Subdelegación del Gobierno. Dichas estimaciones fijan unos 5.063 vehículos y 3.200 sanjuaneros que utilizaron el servicio de autobús para llegar hasta el monte Valonsadero. Se trata de cifras inferiores a las registradas hace ahora un año cuando se cifró la participación en 20.200 personas, 5.460 vehículos y unos 3.250 usuarios de los autobuses fletados por el Ayuntamiento de la capital para evitar que los sanjuaneros tengan que utilizar su propio vehículo o para aquellos jóvenes que no tienen esa opción.

El descenso en la afluencia de público también se notó en la cantidad de basura que quedó desperdigada por el monte. A las 19.00 horas de hoy serán las peñas las que se encarguen de esa primera limpieza, al margen de la que realizan los servicios municipales. Unas diez personas por cada peña se desplazará hasta Valonsadero para acometer ese limpieza, como se hace cada vez que se produje un festejo sanjuanero. Niños incluidos, «para inculcarles que el monte hay que tenerlo limpio», como apunta desde la Peña Poca Pena, su presidente, Alejandro Aguado. Reconoce que todavía queda mucha labor de concienciación por hacer, a tenor de cómo queda el monte tras los festejos. «Nosotros limpiamos lo que es la zona de los chiringuitos pero no abarcamos todo el monte y la gente tiene que darse cuenta de que es necesario respetar Valonsadero, que es patrimonio de todos y hay que conservarlo», señala Aguado, quien insta a los asistentes a llevar sus vasos de plástico otra vez al camarero cuando vuelvan a pedir una consumición, «que se va a hacer cargo del residuo», apunta, además de hacer uso también de los contenedores.

«La gente tiene que aprender porque en esos días se genera mucho plástico, es cuestión de concienciarse», añade. Asimismo, destaca la labor que realizan las peñas que «no solamente recogemos lo que sale de los chiringuitos, también lo del botellón porque vemos vidrios y otros residuos que nosotros no damos», puntualiza.