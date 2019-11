El hecho de que la media de antigüedad de los vehículos que sufrieron accidentes mortales en la provincia el pasado año fuera de más de 20 años, tal y como constatan los datos de la Dirección General de Tráfico, deja una evidencia, cuanto más viejos, menos seguros. Las tecnologías avanzan y la seguridad es una máxima entre los fabricantes, pero el parque móvil de Soria sigue envejeciendo con menos relevo del que cabría esperar por una crisis en el sector propiciada sobre todo por la incertidumbre respecto a qué tipo de vehículo conviene comprar, atendiendo entre otros aspectos a los condicionantes del Ministerio de Transición Ecológica.

El parque activo en la provincia arroja la cifra de 74.823 vehículos, sumando a los turismos también las furgonetas y camiones, autobuses, motocicletas, tractores industriales y remolques y semirremolques, entre otros. De este total, nada menos que 15.444 superan los 20 años de antigüedad, es decir, fueron matriculados antes del año 1999, según la Jefatura Provincial de Tráfico, lo que supone en términos porcentuales que un 20,6 por ciento ya ha sobrepasado las dos décadas de vida.

El responsable de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria, Julián Untoria, estima que la media en la provincia es algo más alta que el resto de España por una cuestión poblacional y también de envejecimiento. La razón de las altas cifras de vehículos con tantos años sobre sus ruedas la atribuye Untoria a la situación económica, «que nos lleva a que la gente aguante más los coches, unido a todos estos mensajes de que hay que cambiarse a eléctricos e híbridos, cuando los precios todavía son caros y no los puede asumir todo el mundo».

Sin llegar a los extremos de los 20 años, lo cierto es que la media de vida útil de los vehículos en la provincia corrobora estas declaraciones, ya que hasta un 67 por ciento de los vehículos llevan circulando más de una década, en concreto 34.728 –de todos los tipos– fueron matriculados antes de 2008. A ello se suma que el número de matrículas sigue bajando, hasta el punto de que en lo que va de año han sido 1.711 los que han entrado a formar parte del parque móvil. Un año antes habían sido casi mil más, exactamente 2.549 y aunque aún resta un mes para completar el ejercicio no parece probable que vaya a haber un repunte tan fuerte que iguale cifras.

La demonización del diésel y en general la campaña contra los combustibles fósiles, como parte del proceso para frenar el cambio climático, provocan reticencias en los compradores, a la expectativa de cómo se regulará el sector. Ya no tanto por una conciencia ecológica sino por las restricciones que las administraciones hacen al uso de estos vehículos con energías presuntamente más contaminantes –hay teorías que defienden que la producción de baterías para coches eléctricos arrojan mayores dosis de CO2 a la atmósfera–.

En el caso de los turismos, con 49.863 en activo en la provincia, son 9.109 los que se matricularon hace más de 20 años, que representan un 18,2 por ciento del total. Por encima de los diez años suman 32.701, es decir, el 65,5 por ciento del total, y en el presente ejercicio se han dado de alta 1.089 frente a los 1.745 del año pasado. Lo cierto es que desde 2009 las cifras de matriculación ya no han pasado de los 2.000 turismos y aunque los ejercicios más bajos del periodo de crisis económica fueron 2012 –con 1.131 matriculados– y 2013 –un ligero repunte hasta los 1.257– los datos se han mantenido en niveles en torno a los 1.600 en 2014 y 2015 y algo más de 1.700 en 2017 y 2018.

Con las furgonetas y camiones ocurre algo parecido. De los 14.128 en activo, son 3.892 los que se mantienen circulando habiendo sobrepasado los 20 años de vida y 7.804 los que tienen más de diez.

Los autobuses, por su condición de vehículo colectivo y con otro tipo de condicionantes en su circulación, son la flota más moderna. Tráfico tiene cuantificados 110 vehículos de este tipo y apenas siete arrastran más de 20 años. Son 47 los que han cumplido la década.

En lo que concierne a motocicletas, figuran 4.975 matriculadas en la provincia de las que 1.598 superan los 20 años;otros 1.027 son tractores industriales de los que 43 tienen más de 20 años, y por último los remolques y semirremolques ascienden a 2.639 actualmente en activo, con 283 de ellos que pasan de las dos décadas.

Para incentivar la renovación de toda esta flota, desde la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria, Julián Untoria apuesta por que las administraciones ofrezcan paquetes de ayuda y pone como ejemplo lo que está haciendo ya el Gobierno del País Vasco. «En Madrid también se habla de un plan fuerte de ayudas para próximos años y aquí lo que tendría que hacer lo mismo la Junta de Castilla y León», comenta Untoria, reclamando también que ocurra lo mismo en el panorama nacional. «Los fabricantes están esperando a que haya Gobierno», matiza, dada la importancia de potenciar el cambio de vehículos por factores económicos y de seguridad. En su opinión, las ayudas deberían ir dirigidas a aquellos con ingresos más bajos, «apoyando al que menos tiene, que generalmente es el que cuenta con coches más antiguos».

En cualquier caso, puntualiza, también la tecnología tiene que evolucionar entre otras cuestiones porque los vehículos eléctricos «cuestan el doble» actualmente, y su alimento puede cambiar, una de las circunstancias de que todavía la compra de este tipo de coches no sea más amplia. «Vamos a tardar 20 años en tener los eléctricos a tope, si es que antes no salen otras alternativas al motor eléctrico, como el gas o el hidrógeno, que crean electricidad a partir de una reacción química dentro del coche», apunta el presidente de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria.

En cualquier caso, hoy por hoy la asignatura pendiente sigue siendo la recarga de los eléctricos que exige una red mallada en el territorio todavía inexistente.