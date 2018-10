El 27% de quienes esperan una operación de cataratas salen fuera

El incremento de la lista de espera entre los pacientes pendientes de una operación de cataratas llevó a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria a externalizar este tipo de intervenciones hace ahora un mes, en concreto al Hospital Moncloa ubicado en Madrid, de gestión privada. En este periodo, han sido ya 30 las personas que han pasado por la cínica para someterse a la operación, y en los próximos días lo harán otras 33, en total, 63 pacientes que son los que han accedido a desplazarse para no demorar más la intervención.



Según explicó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, la opción de ser operados en Madrid se ofertó a 230 pacientes, la mayoría de los 300 que se encontraban en lista de espera, ya que los otros 70 estaban ya en la fase de preoperatorio para pasar por los quirófanos del Hospital Santa Bárbara de Soria.



«La respuesta ha sido positiva, estamos satisfechos. Hay quien prefiere esperar y operarse aquí pero se les da la oportunidad de acortar los plazos y ser intervenidos en Madrid», explicó Delgado, quien inicialmente estimaba que pudieran acceder a esta posibilidad unas 200 personas. De este modo, el 27% de los que estaban esperando a ser intervenidos de cataratas han accedido a trasladarse a la clínica Moncloa.



Esta situación se ha generado por la falta de anestesistas, ya que de los 11 contemplados en plantilla existen tres vacantes, a lo que se suma la baja desde agosto de otro profesional que aún no se ha incorporado, «pero lo hará», trató de tranquilizar el gerente de Asistencia Sanitaria.



La decisión de externalizar las operaciones de cataratas buscó reducir esta lista de espera por ser uno de los servicios sometidos a garantía de demora, ya que el compromiso de la Consejería de Sanidad es que las intervenciones quirúrgicas para patologías consideradas no preferentes, como es este caso, no superen los 180 días de espera, recordó Delgado.



Sobre la posibilidad de que sean externalizadas otras operaciones, el gerente no descartó que sea así. «Desde 2012 no se hacía, porque se decidió que se realizaran por medios propios, pero la posibilidad existe porque tenemos presupuesto para estos conciertos» con otros hospitales, concretó. «Se puede hacer en cualquier momento, para operaciones no prioritarias, pero cuando acabemos con las cataratas, que será previsiblemente la semana que viene», auguró.



En este segmento de prioridad se encuentran principalmente las operaciones de varices o hernias, entre otras.



En el caso de las cataratas, el designado ha sido el Hospital Moncloa Grupo HLA, SAU, por ser el que resultó adjudicatario en el concurso público publicado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria para encargarse de los procedimientos quirúrgicos de oftalmología. El importe de la adjudicación fue de 126.000 euros hace ahora un mes.



Se da la circunstancia de que las cataratas representan en torno a un 40% de toda la demora para operar, una espera que está aumentando por la falta de anestesistas. El gerente reconoció que cuando se den a conocer las cifras de la lista de espera quirúrgica por parte de la Consejería de Sanidad quedará evidenciado que se ha producido un aumento, «es normal», concluyó, en referencia a las vacantes que llevan lastrando el ritmo de quirófanos los últimos meses. Lo cierto es que estos especialistas están igualmente demandados en la mayoría de hospitales de España porque no existen los suficientes profesionales actualmente como para cubrir la demanda. Afortunadamente, pasado el periodo vacacional los ritmos vuelven a la normalidad y «la situación se hace menos complicada», según apuntó Delgado.



No obstante, el gerente insistió en que las operaciones prioritarias se están practicando, en 30 días las del grupo uno y en 90 las del nivel dos. Las cataratas no se consideran prioritarias aunque sí sometidas a garantía de demora, y además resulta más sencilla su gestión por cuanto la operación no requiere de ingreso y por lo tanto puede ir y volver en el mismo día con un acompañante. La Gerencia reembolsa la cuantía del desplazamiento, también la del acompañante, ya que el viaje han de hacerlo por su cuenta.

Por el momento no hay perspectivas de incorporar nuevos anestesistas, aunque sí lo hará en los próximos días un traumatólogo fruto del concurso de traslados, por el que, en el lado contrario, se pierde un especialista en dermatología. Para paliar esta falta, la Gerencia contará con un dermatólogo interino que ocupará el puesto. De este modo, son cinco las vacantes que se registran en cuanto a especialidades, uno de ellos en radiología, donde recientemente se han incorporado dos profesionales. Otra de las vacantes que lleva meses sin cubrir se encuentra en anatomía patológica, a lo que se suman los tres especialistas en anestesia, tal y como indicó el gerente.