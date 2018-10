Unos 3.000 kilos de acebo soriano llegarán a toda España

Unos 3.000 kilos de acebo soriano serán comercializados este año por todas las comunidades autónomas de España gracias a la producción y distribución de la empresa soriana El Acebarillo, al frente de la cual se encuentra Cristina Martínez, galardonada el pasado 5 de octubre con uno de los Premios Emprendedoras Rural que otorga la Consejería de Familia. Las ramillas obtenidas del aprovechamiento del acebal de Garagüeta, en el término de Arévalo de la Sierra, según la poda controlada y cuantificada por la Junta de Castilla y León, podrán encontrarse en los diferentes rincones del país, en un avance expansivo de la empresa que trabaja tanto con floristerías como con empresas de decoración. «Y cualquiera puede solicitarnos un centro de acebo, como hace Interflora, y nosotros se lo mandamos a casa», comenta la emprendedora, evidenciando las posibilidades de comercialización a las que ha llegado ya el acebo soriano.

Esta campaña será «buena», augura Cristina Martínez, «el acebal está ya espectacular, muy bonito, cargado de bayas rojas», lo que contrasta con el pasado año cuando no fue posible realizar la comercialización por el mal estado del acebo. Una situación que se arrastró de la anterior campaña. «Hace dos años fue fuera de lo común, la gente mayor no recordaba tantísimo fruto, pero no heló, no llovió, ni los pájaros pudieron comérselo todo y la bola se quedó en el árbol, con lo que cuando volvió a florecer fue muy flojo, con lo que en diciembre estaba la baya del año anterior y por lo tanto no tenía calidad», explica la responsable del Acebarillo, quien asegura que las buenas campañas en el acebal puede decirse que son «bienales».

En noviembre, ya después del puente festivo, empezarán las podas en el acebal y también los pedidos, procedentes de toda España. «Sólo nos falta Canarias, por el coste de los portes y por el tiempo que se tarda», apunta. Curiosamente, a las comunidades autónomas que tradicionalmente han sido usuarias de acebo para decoración, como es el caso de Madrid o Cataluña, se han ido sumando otras. «Andalucía, por ejemplo, es una de las que más acebo nos pide», destaca.

Las podas, que gestiona el Ayuntamiento de Arévalo de la Sierra, como titular del monte, se realizan por vecinos del pueblo y es El Acebarillo, de la que responden cinco socios, la que después adquiere esas ramillas para distribuirlas tal cual o bien ya preparadas en cestos ornamentales, guirnaldas, coronas o adornos en general. Todavía está pendiente que la Junta de Castilla y León marque, como hace cada año, la cantidad que se puede cortar.

«Como vamos según pedido, se poda sólo lo necesario, y nunca hemos llegado a lo que marcha la Junta en la corta de aprovechamientos», matiza.

Martínez pone de relieve que El Acebarillo cuenta con el sello Aenor y que sus ramillas proceden de podas «controladas y necesarias» para el buen estado del acebal, un espacio protegido, declarado Reserva Natural.

La constitución de la empresa El Acebarillo, en el año 2002, ha permitido que el valor añadido se quede en el territorio. «Antes eran mayoristas los que venían, compraban la ramilla y se la llevaban. Se iba a granel. Ahora, nosotros lo seleccionamos, envasamos y distribuimos, eliminando intermediarios», resume. Un revulsivo económico que además de generar empleo en la poda y elaboración de adornos artesanales, ha permitido que en la zona se hayan abierto tres casas rurales, otra más que lo hará en breve, y un establecimiento hostelero. Todo ello gracias al acebo. Garagüeta representa un gran atractivo turístico que en otoño e invierno hace el agosto. El Acebarillo, que también gestiona la Casa del Parque y realiza rutas guiadas, mantiene actividades durante todo el año, como por ejemplo los talleres de elaboración de centros de acebo, el próximo que hagan en Madrid, después serán en Burgos y en diferentes pueblos de Soria.

El acebo de Garagüeta es muy apreciado en toda España y cada vez tiene mayor tirón. Todo el que se encuentra en el mercadillo tradicional navideño de la plaza Mayor madrileña es acebo soriano. «Incluso el muérdago», matiza Martínez.

Lo más demandado en el mercado nacional es el acebo en rama, envasado en cajas, aunque cada vez es mayor la demanda de centros ya elaborados, incluso de trabajos de decoración para tiendas o restaurantes. Aunque lo más fácil es visitar el acebal y adquirir el centro de adorno en la Casa del Parque o en el local del Acebarillo, que este año estrenará taller. «Hasta ahora alquilábamos uno para la temporada, pero ahora contaremos con un taller todo el año, para hacer cursos u otras actividades», explica la emprendedora rural.

Y es que un centro de acebo puede durar hasta dos años si se conserva bien. Martínez comenta que estos adornos se elaboran con esponjas húmedas en la base que pueden hidratarse. «La gente los tiene todo el año y como tienen fama de traer suerte, sólo los tiran cuando los cambian por otro», asegura.

El crecimiento del Acebarillo ha sido progresivo, al mismo ritmo que ha aumentado la demanda del acebo en distintos puntos de país, pero todavía queda una asignatura pendiente, la exportación, aunque sea a puntos cercanos como Francia o Portugal. Su responsable indica que no es tan fácil. «Competimos con el acebo cultivado que viene de Holanda. Los años que hubo tantos conflictos porque el acebo era especie protegida en España, las floristerías lo pedían a Holanda, que al ser cultivado no es tan bonito, y era el que se venía usando», puntualiza.