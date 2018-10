El Ministerio de Justicia adeuda a los abogados del turno de oficio de Soria miles de euros que lleva sin pagarles desde julio. Son 39 los profesionales que atienden en la provincia la justicia gratuita, que llevan ya más de tres meses sin percibir los honorarios correspondientes por este servicio. Las cantidades adeudadas a cada uno oscilan en virtud de las guardias realizadas a lo largo del periodo pendiente, así como el tipo de asunto de que se trate puesto que las bases de compensación económica varían en virtud de la tipología.

Después de meses esperando el pago, el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, les remitió un comunicado la semana pasada en el que pedía disculpas por el retraso, que achacó a cuestiones administrativas, una explicación que no convence a todos los afectados. El compromiso es abonar el pago ya la semana pasada, aunque el resquemor se mantiene, incluso algunas voces apuestan por acudir a la huelga para que esta situación no se prolongo por más tiempo.

La justicia gratuita puede reportar al año a los abogados entre 6.000 y 7.000 euros netos, según indicaron fuentes del turno de oficio, por lo que en estos tres meses pendientes la cantidad global es abultada. Las compensaciones oscilan entre los 60 euros de asistencia individualizada al detenido a los 300 euros de un procedimiento con tribunal de jurado popular.

No obstante, destacan que el problema no es exclusivo de la provincia de Soria sino que se encuentran en esta misma tesitura todos los letrados del turno de oficio bajo la competencia del Ministerio de Justicia.

Los abogados consultados por este periódico indicaron que no se descartan medidas de presión si no se produce el pago pendiente. De hecho, los abogados del turno de oficio de los partidos judiciales de Ocaña e Illescas, en la provincia de Toledo, mantuvieron una huelga el pasado fin de semana y no estuvieron disponibles para la asistencia al detenido. Establecieron unos servicios mínimos, compuestos por uno o dos abogados por partido, cuando el servicio habitual está formado por seis letrados.

Se da la circunstancia de que el pasado 13 de marzo, con el PPen el Gobierno, se aprobó un real decreto que cambió el sistema de pago y dejó de ser trimestral para pasar a ser mensual. El pago se realizó con normalidad, aunque con retraso, hasta finales del mes de agosto, cuando se abonó los correspondiente a junio, puesto que se efectúa a mes vencido. Pero a partir de ahí se produjo el frenazo, coincidiendo con la entrada del Gobierno del PSOE. Además, denuncian los letrados consultados, estaba previsto que se aprobara un aumento de los baremos aplicados, vigentes desde 1996, pero el cambio en el Ejecutivo ha frenado la modificación de los criterios de minutación.