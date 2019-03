Los 40 abogados del turno de oficio cobran los dos últimos meses de 2018

Sobre la bocina. Los 40 abogados del turno de oficio que prestan sus servicios en la provincia cobraron finalmente este jueves los emolumentos de noviembre y diciembre de 2018, lo que cierra al fin el año pasado. Ahora se espera que se pueda regularizar pronto el pago de los primeros meses de este año ante una situación incómoda que causó movilizaciones y quejas en numerosas provincias.

La letrada María Pilar Sanz, voz de los abogados sorianos del turno de oficio, confirmó que finalmente se ha autorizado el pago dentro de los plazos previstos, pero apurándolos. Sanz se refirió al Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, que autoriza finalmente subvenciones para acometer esos pagos. «Se ha desbloqueado porque estaba previsto, no por las protestas». Sea como fuere, «ayer (por el jueves) se pagaron noviembre y diciembre».

Así, el citado Real Decreto contempla que «las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del año 2018, correspondientes al Consejo General de la Abogacía Española, y a las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del año 2018 correspondientes al Consejo General de Procuradores de España, así como la cuantía restante de abonar al citado Colegio Profesional, relativa a la regularización de baremos (...) serán liquidados y satisfechos durante el primer trimestre de 2019». Esto supone que el plazo concluiría este domingo siendo ayer el último día hábil. Se dio luz verde al pago antes de ayer.

No obstante, desde el Colegio de Abogados de Soria se advirtió que «es algo que ha pasado y que va a seguir pasando». No, no es pesimismo. Es simplemente conocimiento de la normativa al respecto, que de nuevo vuelve a establecer un desfase temporal entre la labor que realizan los 40 abogados del turno de oficio en Soria y cuándo cobran.

«El pago de las subvenciones correspondientes al último trimestre del año 2019 en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita y en aplicación de las disponibilidades presupuestarias, se podrá efectuar por el Ministerio de Justicia en el primer trimestre de 2020», apunta la disposición transitoria segunda del Real Decreto. Esto es, un letrado puede percibir los emolumentos correspondientes al turno de oficio de octubre de 2019 en marzo de 2020.

No obstante, «esto sólo afecta a las Comunidades que no tienen transferencias en materia de Justicia», advirtió Sanz. Así, se aplica en el denominado territorio común en el que se incluye Soria. Sin embargo, las quejas por la tardanza que se pueden dar en Castilla y León no son exclusivas. En Andalucía las competencias están transferidas, el pago de los dos últimos meses de 2018 se pactó para el 15 de marzo... y ayer el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados denunció que en su caso seguían sin cobrar.

Los abogados de turno de oficio son profesionales que más allá de su actividad convencional atienden de forma gratuita para el ciudadano a personas sin recursos económicos, bajo custodia policial por ejemplo en una detención, en prisión o en un proceso penal.

La existencia del servicio está amparada en la Constitución, pero también en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la agilidad para que el Estado realice los pagos a los letrados no parece corresponderse con esta relevancia internacional. Esta vez diciembre se cobra 87 días después y noviembre, 118.